„Viele wollen Fachkräfte halten, aber nichts dafür tun“

Oldenburg – Mit welchen Problemen haben Beschäftigte im Bereich Lebensmittelproduktion, Gaststätten und Gastronomie in der Coronakrise zu kämpfen? Matthias Brümmer von der Gewerkschaft „Nahrung – Genuss – Gaststätten“ (NGG) in der Region Oldenburg-Ostfriesland über aktuelle Herausforderungen.

Herr Brümmer, Sie und Ihre Kollegen betreuen sowohl Branchen, in denen derzeit nahezu absolute Flaute herrscht – die Gastronomie – als auch solche, in denen gerade sehr viel zu tun ist, etwa die Lebensmittelproduktion. In welchem Bereich haben Sie mehr zu tun?

Aufgrund der Verordnungen durch die Bundesregierung und des Landes Niedersachsen, um die schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat die telefonische Beratung unserer Mitglieder im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Bäckerhandwerk extrem zugenommen. Das direkte persönliche Gespräch ist ja momentan auch nicht möglich. Mit Ausrufen des allgemeinen Kontaktverbotes ist das Hotel- und Gaststättengewerbe über Nacht fast vollständig zusammengebrochen. Arbeitgeber und Beschäftigte sind – auch wenn es einen kurzen Vorlauf gegeben hat – kalt erwischt worden. Es gibt massive Verunsicherungen und große Existenzängste, die durch das unprofessionelle Verhalten vieler Arbeitgeber weiter geschürt werden.

In der industriellen Lebensmittelproduktion zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Es werden zum Teil erhebliche Mehrarbeitsstunden geleistet, da der Handel aufgrund der Hamstereinkäufe durch die Verbraucher Unmengen an Waren abfordert. Gleichzeitig sind die Chargen, die für den Großverbraucherbereich produziert worden sind, einfach weggebrochen. Hier sind wir mit Betriebsräten und Unternehmen in Verhandlungen, um die Folgen für die Beschäftigten so mild wie möglich zu halten. Zum Großverbraucherbereich zählen wir die Gastronomie, Kantinen, Mensen, Messeveranstaltungen, Jahrmärkte et cetera.

Was ist aktuell die größte Schwierigkeit, vor der die NGG im Landkreis Oldenburg steht?

Eine der größten Schwierigkeiten ist, dass durch die fehlende Bereitschaft der Arbeitgeber in der Gastronomie und im Bäckerhandwerk, den Nettolohn bei Kurzarbeit tariflich aufzustocken, die Menschen mit 60 Prozent oder 67 Prozent Nettolohnausgleich zu Hause sitzen und nicht wissen, wie sie ihre laufenden Kosten decken sollen.

Als großes Problem sehen wir auch die eingeschränkten Tätigkeiten bei den Behörden und Gerichten. Es ist im Moment kaum möglich, bei Verstößen gegen die Mitbestimmung oder bei Willkür arbeitsgerichtliche Zwangsmaßnamen einzuleiten. Dabei verhalten sich manche Arbeitgeber wie zu Zeiten des Frühkapitalismus, nach dem Motto: „Keine Arbeit, vom Staat Hilfe fordern und die Beschäftigten fristlos feuern“. Das ist gerade erst in einem Hotel in Bad Zwischenahn geschehen.

In einem Video haben Sie kürzlich noch einmal an die Möglichkeit erinnert, Kinder in die sogenannte Notbetreuung zu geben. Ist das ein Angebot, das Ihrer Meinung an den Beschäftigten vorbei geht oder gegen das es Vorbehalte gibt?

Leider wurde erst recht spät entschieden, dass die Beschäftigten in der Lebensmittelproduktion als systemrelevant gelten. Das bedeutet, dass sie einen Anspruch auf Kinderbetreuung in den Schulen und Kitas haben, um mit ihrer Arbeitskraft das System am Laufen zu halten. Hier müssen die Kommunen die Plätze bereitstellen. Seit dem 30. März ist per Verordnung geregelt, dass Eltern von Kindern unter zwölf Jahren, die aufgrund der notwendigen Betreuung der Kinder zu Hause bleiben müssen und daher keine Einkünfte erzielen können, einen Nettolohnausgleich von 67 Prozent erhalten.

Diese Arbeitnehmer müssen sich zwecks Beantragung und Auszahlung der Gelder mit ihren Arbeitgebern in Verbindung setzen. Davon ausgenommen sind Beschäftigte, die sich in Kurzarbeit, im Homeoffice oder im Urlaub befinden oder krankgeschrieben sind. Auch die Zeiten der Schulferien werden leider nicht berücksichtigt.

Sie haben vor zwei Wochen das Verhalten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Hinblick auf einen Tarifvertrag zur Kurzarbeit in der Region Weser-Ems kritisiert. Wie ist der aktuelle Stand?

Es bleibt dabei, die Dehoga-Verbände Weser-Ems und Ostfriesland wollen keine Aufstockung der Nettoeinkommen verhandeln. Uns wurde mitgeteilt, dass dafür kein Geld vorhanden wäre. Nur einzelne Arbeitgeber bekennen sich zu ihrer sozialen Verantwortung und gewähren eine Aufstockung. Der überwiegende Rest zahlt nur 60 Prozent oder 67 Prozent Nettoausgleich. Gleichzeitig fordern die Verbandsvertreter Hilfszahlungen aus dem Steuersäckle der Bundes- und/oder Landeshaushalte. Wir können dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Wir alle wissen, dass es sich um eine vorübergehende Krise handelt. Viele Unternehmen wollen ihre Fachkräfte halten, aber nichts dafür tun. Wäre jetzt nicht die Coronakrise, sondern übliche Kurzarbeit angesagt, müssten die Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge für das Kurzarbeitergeld ausgleichen. Das entfällt jetzt bis zu einem Nettobezug von 80 Prozent. Mit anderen Worten: Die Betriebe machen Kasse. Wir erwarten, dass diese eingesparten Sozialversicherungsbeiträge in Form von Nettolohnaufstockungen an die Beschäftigten weitergegeben werden.

Merkwürdigerweise hat die Systemgastronomie das verstanden und gleicht bis 90 Prozent des Nettoeinkommens aus. So sieht soziale Verantwortung aus – wer hätte das noch vor ein paar Jahren bei dem Burgerbräter um die Ecke gedacht?

Besteht Ihrer Ansicht nach die Möglichkeit, dass sich nach der Krise die Situation der Beschäftigten, die Sie vertreten, grundsätzlich verbessert – weil deutlich geworden ist, welche Arbeitsbereiche systemrelevant sind?

Ich kann mir vorstellen, dass dann andere Zeiten anbrechen werden. Die Beschäftigten, die als systemrelevant eingestuft worden sind, werden ein anderes Bewusstsein entwickeln. Sie werden deutlich machen, dass manche vom Arbeitgeber lieb gewonnenen Verfahrensweisen beendet werden und klare tarifliche und soziale Regeln Vorrang haben müssen. Auch die Politik wird Themen wie Werkverträge, fehlende Tarifverträge und Mitbestimmung neu diskutieren müssen. In anderen Betrieben, beispielsweise in der Gastronomie, werden die Arbeitnehmer genau analysieren und sicher Themen wie Betriebsratsgründung und Tarifbindung neu diskutieren.