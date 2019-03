Verwaltung legt Hockensberg-Zahlen vor

Die Buchenreihe an der K 237 ist eine der Unbbekannten in der Finanzplanung für das Gewerbegebiet.

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Auf welchen Betrag summieren sich die Erschließungskosten für den interkommunalen A1-Gewerbe- und Industriepark Wildeshausen-Nord in Hockensberg? Welche Fördermittel fließen? Und welcher Quadratmeterpreis ist kostendeckend?

Fragen, die die Verwaltungen, die Politik, aber auch die Gegner des Vorhabens schon lange beschäftigen. Während der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend gab es Antworten – vor leeren Zuhörerreihen. Lediglich zwei Ratsmitglieder, die nicht dem Finanzausschuss angehören, saßen im Publikum.

Bauamtsleiter Uwe Kläner machte deutlich, dass die Zahlen nicht in Stein gemeißelt sind. Dafür gebe es zu viele Unbekannte, beispielsweise die Ausbauvariante für die Iserloyer Straße (K 237). Hier stehe die Entscheidung des Landkreises Oldenburg noch aus. Vorläufig rechnet die Gemeinde Dötlingen im Bereich Verkehr mit Erschließungskosten in Höhe von 2,869 Millionen Euro.

Davon entfallen rund 676 700 Euro auf die Gestaltung des Knotenpunktes Brakland/B 213. Die Sanierung der Straße Brakland würde mit etwa 368 900 Euro zu Buche schlagen, die beiden Planstraßen mit knapp 838 300 Euro und der Knotenpunkt K 237/B 213 mit etwa 205 000 Euro. Für den Ausbau der Kreisstraße und den Radwegebau sind zunächst rund 781 700 Euro eingeplant.

Ähnlich teuer wird die Entwässerung. Regenwasserkanal (440 000 Euro), Schmutzwasserkanal (367 500 Euro), zwei Pumpwerke (190 000 Euro), zwei Regenrückhaltebecken (683 000 Euro) und die Druckrohrleitung nach Wildeshausen (728 600 Euro) summieren sich auf insgesamt etwa 2,409 Millionen Euro. Gabriele Roggenthien (Bündnis90/Die Grünen) fragte, wozu überhaupt ein Regenwasserkanal nötig sei. „Kann das Wasser nicht auf der Fläche versickern?“ Die Antwort lautet: „Nur bedingt.“ Dies hätten laut Kläner Bodenproben gezeigt.

Zu den weiteren Investitionen für das Gewerbe- und Industriegebiet gehören die „sonstigen Planungskosten“ in Höhe von 70 200 Euro, unter anderem für Voruntersuchungen, ein Schulbushaltestellenkonzept und die Baugrunduntersuchung, sowie der Grunderwerb in Höhe von gut 3,657 Millionen Euro. In dieser Summe ist aber auch schon die gemeindeeigene, 60 000 Quadratmeter große Fläche enthalten. Für die Kompensation wurde zunächst mit 800 000 Euro geplant. „Das hängt natürlich davon ab, ob die Buchenreihe im Zuge des K 237-Ausbaus erhalten bleibt oder fällt“, erläuterte Kläner die derzeitigen Unwägbarkeiten.

Im konsumtiven Bereich schlägt sich das Gewerbe- und Industriegebiet bis dato mit 20 000 Euro Vorlaufkosten sowie 106 600 Euro für die Bauleitplanung nieder. Eine erste öffentliche Auslegung des B-Plan-Entwurfes samt Trägerbeteiligung war im Sommer 2018 erfolgt. Laut Bürgermeister Ralf Spille sollen die eingegangenen Stellungnahmen in der Bauausschuss-Sitzung Ende April erörtert werden. Kläner hofft auf einen Satzungsbeschluss nach der Sommerpause. Die ersten Ausschreibungen und Auftragsvergaben könnten dann noch in diesem Jahr erfolgen. „Hauptbauzeit wird sicherlich 2020 sein“, so der Bauamtsleiter.

Für die Erschließung rechnen die beteiligten Kommunen mit einer Förderung der N-Bank von mindestens 60 Prozent (auf die förderfähigen Kosten). Das wären 3,99 Millionen Euro. An den Schulbushaltestellen würden sich die Landesnahverkehrsgesellschaft mit 75 Prozent sowie der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen mit 12,5 Prozent beteiligen. Für die Sanierung der Kreisstraße und den Radwegebau ist ebenfalls eine 60-prozentige Förderung eingeplant. Die verbleibenden knapp 350 000 Euro teilen sich der Landkreis Oldenburg sowie die Gemeinden. Zudem soll der Landkreis die 10 000 Euro für die Variantenuntersuchung tragen.

Zieht man die Förderungen und Zuschüsse von den Gesamtkosten in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro ab, bleiben noch 6,32 Millionen Euro, die sich wie folgt auf die beteiligten Kommunen verteilen: 2,844 Millionen Euro (45 Prozent) entfallen auf Dötlingen, 2,5 Millionen Euro (40 Prozent) auf die Stadt Wildeshausen und gut 948 000 Euro (15 Prozent) auf die Gemeinde Prinzhöfte. „Bei einer Verkaufsfläche von 22 Hektar müssten wir also 28,75 Euro pro Quadratmeter nehmen, um kostendeckend zu arbeiten“, sagte Kläner. Gleichwohl: Die vorgestellten Zahlen sind dynamisch, Änderungen hier und da wahrscheinlich.

Nachdem Dötlingen schon im Etat 2018 einen Gemeindeanteil von gut einer Million Euro eingestellt hatte, sind für 2019 weitere Summen geplant. Für Grundstücksankäufe, Regen- und Schmutzwasserkanal sowie Verkehrsanlagen sind insgesamt 4,034 Millionen Euro enthalten. Demgegenüber stehen Fördermittel und Zuwendungen der beteiligten Kommunen in Höhe von 2,64 Millionen Euro. Weitere Investitionen und Einnahmen sind auf die Folgejahre verteilt. Und da es sich um keine geringen Summen handelt, sprach sich der Finanzausschuss mehrheitlich für einen Sperrvermerk aus.

Zudem sollen Bauamt und Kämmerei bis zum nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss klären, ob Beträge von 2019 auf das Jahr 2020 geschoben werden können. Bauamtsleiter Kläner deutete aber an, dass es hier nur um kleine Summen gehen kann. Denn die Auftragsvergabe sei nur mit entsprechend veranschlagten Haushaltsmitteln möglich. „Und der große Batzen an Bautätigkeit wird über den ersten Aufschlag erfolgen“, sagte er.