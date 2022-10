Auto kracht in Wohnhaus: Nackter Mann auf der Flucht

Von: Dierk Rohdenburg, Fabian Raddatz, Anika Zuschke

© Christophe Gateau/dpa

Ein 21-jähriger Autofahrer ist in eine Hauswand in Oldenburg gekracht und danach nackt über die Straße gelaufen. Die Polizei musste ihn einfangen.

Oldenburg – Ein 21-jähriger Autofahrer ist in eine Hauswand am Dietrichsweg in Oldenburg gekracht und danach nackt über die Straße gelaufen. Der Fahrer war am Mittwoch zu schnell unterwegs, wie ein Polizeisprecher am späten Abend sagte. Er verlor demnach die Kontrolle über sein Auto, durchbrach eine Hecke, zerstörte einen Unterstand und durchschlug schließlich die Mauer des Anwesens.

Dann kletterte er nackt aus dem Auto und lief über die Straße, bis ihn die Polizei einfing. Zudem soll er Drogen eingenommen haben. Er und seine 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine 40-jährige Bewohnerin, die sich im Haus befand, wurde den Angaben zufolge durch Trümmer ebenso leicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Betrunkener Lasterfahrer kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag gegen 0.23 Uhr verursachte ein 37-jähriger Kraftfahrer auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Ahlhorner Dreieck und Cloppenburg, in der Gemeinde Emstek einen Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol.

Der 37-Jährige mit Wohnsitz in Nordmazedonien kam mit seinem Sattelzuggespann nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort die Berme.

Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Kraftfahrers wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille.

Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Die entstandenen Sachschäden wurden auf 16.000 Euro geschätzt.

Das Sattelzuggespann wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen eine Vollsperrung eingerichtet. Diese wurde um 6.55 Uhr aufgehoben.