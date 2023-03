Unfall in Delmenhorst: 80-jährige Radfahrerin nach Kollision mit Laster tödlich verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Delmenhorst – In Delmenhorst ist es gegen 10 Uhr auf der Annenheider Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin tödlich verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr die 80-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Rad eine Zufahrt zwischen einem Einkaufszentrum und einem Autohaus in Richtung Annenheider Straße. In gleicher Richtung neben ihr fuhr ein 43-jähriger Delmenhorster mit einem Sattelzug. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Sattelzug und der Frau, die dadurch stürzte und vom Sattelzug überfahren wurde. Für sie kam jede Hilfe zu spät. An der Unfallstelle eingesetzte Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Ein Kriseninterventionsteam betreute den 43-jährigen Fahrer des Sattelzugs und einen Augenzeugen.

Raubüberfall auf einen Kiosk

Am Dienstag, 7. März, haben zwei bislang unbekannte Personen einen Raub auf einen Kiosk an der Schönemoorer Straße in Delmenhorst verübt. Sie flüchteten wahrscheinlich mit einem dunklen Auto vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden vermutlich männlichen Personen betraten um 16.12 Uhr den Kiosk in der Schönemoorer Straße, Ecke Klaus-Groth-Weg. Mindestens einer von ihnen war mit einem Messer bewaffnet, mit dem er eine 21-jährige Mitarbeiterin bedrohte und zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Nachdem sie etwas Geld erhielten, flüchteten sie gegen 16.14 Uhr aus dem Kiosk, rannten zum Klaus-Groth-Weg und bestiegen hier wahrscheinlich einen dunklen Wagen, mit dem die Flucht in Richtung August-Hinrichs-Straße fortgesetzt wurde.

Die Einfahrt unweit des Einkaufszentrums, in der der Unfall stattfand. © Nord-West-Media TV

Die Täter waren voll maskiert, ihre Gesichter demnach überhaupt nicht erkennbar. Einer der Männer trug eine graue Jacke, darunter einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und blaue Schuhe. Der zweite Täter war mit einer dunkelgrün-karierten Jacke, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

Wer weitere Hinweise zu den beiden Personen oder dem dunklen Auto, das aus dem Klaus-Groth-Weg mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr, geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.