Vergab Betrüger unseriöse Kredite?

Oldenburg – Wegen besonders schweren Betruges in zahlreichen Fällen muss sich ein 55 Jahre alter Mann, der nach Spanien ausgewandert war, vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zusammen mit einem gesondert verfolgten Mittäter Klein- und Großanleger um Millionen geprellt zu haben. Laut Anklage hatte der Helfer des 55-Jährigen zwei „Geschäftsmodelle“ anzubieten. Zum einen ging es um ein angebliches Depot in Millionenhöhe bei einer spanischen Bank, das losgeschlagen werden könne. Dazu benötige man allerdings Geld. Jeder, der sich daran beteilige, bekomme innerhalb von nur wenigen Wochen das Dreifache zurück. Das klang verlockend. Kleinanleger, die teils ihre Eigentumswohnung verpfändeten, um an Geld zu kommen, investierten Summen bis zu 30 000 Euro. Das Geld zurück und erst recht Depotanteile gab es nicht.

Die Bande bot auch günstige Darlehen an. Kleinanlegern wurden Kredite bis zu 300 000 Euro angeboten. Dafür waren Gebühren von zunächst 15 000 Euro notwendig. In einem Fall soll ein Kleinanleger viermal hintereinander zur Gebührenzahlung herangezogen worden sein, Geld sah er keines. Ein Prinz aus Österreich als Großanleger begehrte einen Kredit in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Er zahlte dafür 400 000 Euro an, den Kredit gab es aber nicht.

Der Mittäter soll Bedenken der Anleger ausgeräumt haben, indem er den Interessierten einen gefälschten Kontoauszug mit einem angeblichen Gutachten in Millionenhöhe zeigte. Die Gelder der Anleger flossen auf ein Treuhandkonto und von dort in Teilen auf das Konto des jetzigen Angeklagten, der sich mit dem Geld ein schönes Leben auf Teneriffa gemacht haben soll. Ein europäischer Haftbefehl führte ihn dann aber zurück in die JVA Oldenburg. wz