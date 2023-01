Bereits einen Tag vorher brannte es in Sandkrug

Verdächtig: Vierter Brand in sieben Tagen

Die Wardenburger Feuerwehr musste zu einem Carportbrand ausrücken. © Feuerwehr

Im Bereich der Gemeinden Wardenburg und Hatten hat es innerhalb von sieben Tagen vier Mal gebrannt. Am Freitagabend musste die Feuerwehr Wardenburg ausrücken.

Die Feuerwehr wurde gegen 20.30 Uhr zu einem Carportbrand an der Straße „Zum Reitplatz“ gerufen. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte den Brand von mehreren Mülltonnen bemerkt, die an der Wand eines Holzschuppens standen, und die Feuerwehr alarmiert. Die Eigentümer versuchten noch, mit mehreren Feuerlöschern die Flammen zu löschen, konnten jedoch ein Übergreifen des Brandes auf den Schuppen nicht mehr verhindern.

Feuerwehr aus Sandkrug alarmiert

Kurze Zeit später traf die Feuerwehr ein. Da laut Einsatzleiter Stefan Buschmann bereits Flammen aus dem Dach des Schuppens kamen und nicht auszuschließen war, dass das Feuer auf das Dach des angrenzenden Wohngebäudes übergreift, ließ er sicherheitshalber die Feuerwehr Sandkrug zusätzlich alarmieren.

Unter schwerem Atemschutz begannen die Einsatzkräfte einen Löschangriff von innen und außen und konnten dabei den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Auf dem Dach wurden noch Ziegel abgenommen, um nach Glutnestern zu suchen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das Feuer sich nicht weiter ausgebreitet hatte, sodass das Wohngebäude unbeschädigt blieb.

Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, nach etwa 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle wieder verlassen werden. Im Einsatz waren etwa 60 Kameraden der Feuerwehren Wardenburg und Sandkrug, zusätzlich zum Rettungsdienst, der Polizei und Mitarbeitern der EWE.

Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können laut Polizeibericht derzeit keine Angaben gemacht werden.

Schon vorher drei Brände

Drei Brände innerhalb von fünf Tagen gab es vorher in Sandkrug. Am vergangenen Donnerstag stand ein Gartenhaus an der Straße „Im Rehwinkel“ in Vollbrand.

Gegen 19 Uhr wurde der Großleitstelle in Oldenburg ein Brand an der Straße „Im Rehwinkel“ in Sandkrug gemeldet. Anwohner konnten Flammen im Garten ihrer Nachbarn sehen und wählten den Notruf 112. Da unklar war ob sich noch Personen im Gebäude befinden, wurden die Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg mit dem Stichwort „Dachstuhlbrand mit Menschenleben in Gefahr“ alarmiert.



Bereits auf der Anfahrt konnten die Kameraden nach Angaben von Pressesprecher Tom Kramer „auf Sicht“ fahren, da der Flammenschein weit sichtbar war. Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass ein Gartenhaus, das direkt an ein Wohngebäude grenzte, in Vollbrand stand. Umgehend wurde ein massiver Löschangriff mit mehreren Strahlrohren eingeleitet, um eine Brandausbreitung auf das Gebäude sowie die umliegenden Bäume und Hecken zu verhindern. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, und ein Übergreifen auf das Gebäude konnte weitestgehend verhindert werden. Die aufmerksamen Nachbarn hatten bereits alle Bewohner aus dem Gebäude geholt, sodass eine Personenrettung nicht mehr nötig war.



Nach knapp 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Um sicherzustellen, dass sich das Feuer nicht auf den Dachstuhl ausgebreitet hat, wurde dieses teilweise abgedeckt und mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Sandkrug, Wardenburg und die Drehleiter der Feuerwehr Oldenburg mit ungefähr 60 Einsatzkräften. Ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug der Malteser Sandkrug standen ebenfalls in Bereitstellung. Nach rund zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Als Brandausbruchstelle konnte der Bereich unter dem Holzunterstand ausgemacht werden, an dem Mülltonnen standen. Fremdverschulden kann nach bisherigem Stand ausgeschlossen werden, die Ermittlungen dauern aber an, so die Polizei.

Bereits einen Tag vorher brannte es in Sandkrug

Die Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg wurden am Mittwoch um 23.50 Uhr über digitale Meldeempfänger und Sirene zum Drosselweg alarmiert. „Bereits auf der Anfahrt teilte uns die Leitstelle über Funk mit, dass es sich hierbei um ein bestätigtes Feuer im Erdgeschoss handelt und alle Bewohner das Gebäude verlassen haben“, so Kreispressewart der Feuerwehr, Tom Kramer. Die Bewohner aus der Wohnung im Obergeschoss, ein 36-jähriger Mann mit seinen drei Kindern im Alter von 10, 12 und 17 Jahren, blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Weil bei der 17-jährigen Tochter der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Nach einer eingehenden Untersuchung konnte sie aber noch in der Nacht als unverletzt entlassen werden.

Feuer schnell unter Kontrolle

Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein Abstellraum brannte in voller Ausdehnung. Sofort wurde ein Löschangriff eingeleitet, und ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging ins Gebäude vor. Bereits nach kurzer Zeit zeigten die Löschmaßnahmen Wirkung. Das Feuer konnte eingedämmt werden. Mithilfe einer Rettungssäge wurde die Zwischendecke geöffnet, um an weitere Brandstellen zu kommen. Abschließend wurde mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht und diese dann gezielt abgelöscht.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Abstellraum bereits in voller Ausdehnung. © Kramer

Im Anschluss an die Löscharbeiten begann die Suche nach einer möglichen Brandursache.

Offenbar auf Brandstiftung zurückzuführen ist laut Polizei ein Brand am 21. Januar gegen 22.25 Uhr. Der Dachstuhl eines Wohnhauses an der Ludwig-Erhard-Straße in Sandkrug (Gemeinde Hatten) war in Brand geraten.

Laut Polizeibericht waren 53 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hatten, Sandkrug, Wardenburg und Eversten-West mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, weil Flammen aus dem älteren Haus in parzellenähnlicher Bauweise schlugen.

Vier Feuerwehren waren bei dem Brand im Einsatz. © 261News

Ein vorsorglich alarmierter Rettungsdienst kam laut Polizei nicht zum Einsatz, da das Haus zum Brandzeitpunkt unbewohnt war und sich niemand darin befand.