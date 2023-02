Veganuary: „Suggerierte Klimarettung“

Von: Gero Franitza

Detlef Kreye, Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes, kritisiert den „Veganuary“

Landkreis – Für manche Menschen ist mit dem Januar auch ein Monat der besonderen Ernährungsweise zu Ende gegangen: der „Veganuary“. Prominente, Organisationen und Unternehmen (inklusive Einzelhandelsketten) haben Verbraucher dazu animiert, sich die ersten vier Wochen im Jahr vegan zu ernähren. Der Vorsitzende des Kreislandvolkverbands Oldenburg, Detlef Kreye aus Großenkneten, hat eine eigene Sicht auf die Aktion.

„Die Kampagne ,Veganuary‘ suggeriert, dass durch den Verzicht auf Fleischkonsum das Klima gerettet wird. Dem ist nicht so“, schreibt Kreye in einem Beitrag für unsere Zeitung. Bei der Erzeugung von einem Kilogramm pflanzlicher Nahrungsmittel fielen circa vier Kilogramm Nebenprodukte an, die vom Menschen gar nicht oder nur ungenügend verdaut werden können, rechnet er vor. Durch den Umweg über die Aufbereitung der nicht genutzten Nebenprodukte zu Tierfutter und die so erfolgte Produktion von – für die menschliche Ernährung höchstverdaulichen eiweißhaltigen Nahrungsmittel (Fleisch- oder Milchprodukte) – erfolge hingegen eine nachhaltige Verwendung für die menschliche Ernährung.

Die Kampagne „Veganuary“ mache unter anderem keinerlei Aussage dazu, wie die in vielen Bereichen verwendeten Nebenprodukte der Tierproduktion ersetzt werden sollen. So diene etwa ein Rind zu 50 bis 60 Prozent zur Fleischproduktion. Haut, Haare, Blut oder Innereien etwa werden zu Kleidung, Medikamenten, Farben, Futter oder Dünger weiter genutzt. Fleischersatz müsste also nicht nur das reine Nahrungsmittel ersetzen.

Wenn mitunter in den Medien festgestellt werde, dass die Mehrheit der Befragten mit über 90 Prozent weiterhin zu Fleisch-, Wurst- oder Milchprodukten greifen wolle, könne dieses mit deutschen Erzeugnissen auch mit klimatechnisch reinem Gewissen gemacht werden, so der Vorsitzende des Kreislandvolks weiter: „Die deutsche Landwirtschaft ist Meister in der Klimabilanz“, konstatiert Kreye. Sie sei der einzige Sektor, der die Vorgaben aus dem Bundesklimaschutzgesetz bereits heute mehr als erfüllt habe: Die Zielvorgabe für 2020 von 70 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalenten und 68 Millionen Tonnen für 2021 wurde mit 66,4 Millionen Tonnen beziehungsweise 61,1 Millionen Tonnen unterschritten. „Diese Leistung sollte von der Gesellschaft anerkannt und gewürdigt werden. Stattdessen wird der einzige Sektor, der für das Überleben wirklich essenziell ist, gemobbt und an den Pranger gestellt.“ Im Bundeswettbewerb „Klimaaktive Kommune 2017“ seien in Berlin das Projekt „Klimaallianz in der Landwirtschaft“ für die erfolgreiche gemeinsame Arbeit des Landkreises Oldenburg, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und des Kreislandvolkverbands Oldenburg als Sieger ausgezeichnet worden.

Die geplanten Tierschutzauflagen hingegen, machen es den landwirtschaftlichen Betrieben hier in Deutschland aber inzwischen fast unmöglich, weiterhin regionale Ware zu erzeugen, so Kreye. „Es ist erforderlich, alle Tierschutzauflagen als europaeinheitliche Anforderungen umzusetzen oder einen Außenschutz für Deutschland zu beschließen. Diese Alleingänge führen bei uns zu höheren Kosten, die am Markt nicht erzielt werden können, weil der Handel, wie schon in den vergangenen Jahrzehnten praktiziert, auf Billigimporte aus Drittländern ausweicht“, kritisiert der Landwirt.

Es werde sich am Kaufverhalten der Kunden sehr wenig bewegen: Die Konsumenten kauften weiterhin preisbewusst ein, was auch ihr gutes Recht ist. Es hat noch kein Wirtschaftszweig gegen den Markt produzieren können, darum sind alle Alleingänge in Deutschland zum Scheitern verurteilt, gibt Kreye zu bedenken.

Die Reduktion von CO₂-Emissionen zum Klimaschutz erforderten zudem eine globale Betrachtung, da sich das Klima an keine Staatsgrenzen hält. „Es macht also keinen Sinn, die Nahrungsmittelproduktion in Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, zurückzufahren. Allerdings sei Deutschland mit den derzeitig zur Verfügung stehenden Flächen nicht in der Lage, den Standardwarenkorb eines jeden Einwohners zu erzeugen.“ Dafür fehlten aktuell schon circa 2,2 Millionen Hektar. Durch Versiegelung werden es jährlich 20 000 Hektar mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (letzter Stand aus 2019 für 2017) benötigt der Import von pflanzlichen Gütern für die menschliche Ernährung circa neun Millionen Hektar Fläche im Ausland. Weitere drei Millionen Hektar werden für die tierische Erzeugung benötigt und circa zwei Millionen Hektar für technische Zwecke.

„Wir sollten den Anteil an Nahrungsmitteln, die wir bei uns regional erzeugen können, immer so hoch wie möglich halten. Aus den Folgen der vergangenen Jahre, wie zusammenbrechende Lieferketten bedingt durch Coronapandemie und Russlands unsäglichen Krieg in der Ukraine, sollten wir dauerhaft die richtigen Lehren ziehen: ,Bevor jemand hungrig ins Bett geht, macht er das Licht aus!‘ – will sagen, wenn es hart kommt, siegt immer der Hunger“, resümiert Kreye.