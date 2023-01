Tödlicher Unfall unter Alkoholeinfluss

Von: Dierk Rohdenburg

Bei einem Unfall in Goldenstedt wurde ein Autofahrer tödlich verletzt. © Nonstop-News

Goldenstedt – Kurz vor Mitternacht kam es in Goldenstedt zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Am Samstag, 31. Dezember, gegen 23.30 Uhr, kam es auf der Vechtaer Straße in Goldenstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und eine Person schwer verletzt wurde.

Laut Polizeibericht fuhr ein 57-jähriger Mann aus Goldenstedt in Richtung Lutten und beabsichtigte, mit seinem Auto nach links auf den Lückenkamp einzubiegen. Ein in gleicher Richtung hinter ihm fahrender 24-jähriger Cappelnder überholte zu diesem Zeitpunkt ein anderes Auto und stieß mit dem abbiegenden Wagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Goldenstedters links von der Fahrbahn katapultiert, überschlug sich mehrmals und kam etwa 80 Meter hinter der Anstoßstelle in einem Graben auf dem Dach zum Liegen.

Der Goldenstedter wurde dabei aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Wagen des Cappelner kam nach dem Zusammenstoß rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Marienhospital Vechta. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Vechtaer Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Goldenstedt und Lutten.

Weitere Polizeimeldungen:

Gegen 3.41 Uhr kam es aus bislang unbekannten Gründen in Cloppenburg in der Straße Hinterm Wall auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung im zweiten Obergeschoss zu einer Brandentwicklung. Das Feuer griff auf das umliegende Dach über. Die Wohnung unterhalb der betroffenen Wohnung wurde durch das Löschwasser unbewohnbar. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Alle Hausbewohner konnten die brandbetroffenen Bereiche rechtzeitig verlassen.

Wenige Minuten später, um 3.43 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in Cloppenburg in der Margaretenstraße in Vollbrand. Darin befindliche sowie nebenstehende Fahrräder, ein Kleinkraftrad und ein Auto wurden vollständig zerstört. Da die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg noch mit den Löscharbeiten in der Straße Hinterm Wall beschäftigt war, wurde die freiwillige Feuerwehr Cappeln hinzugerufen, die den Brand löschte.