Unkraut abgeflämmt und Carport in Brand gesetzt

Von: Dierk Rohdenburg

Die Carports waren nicht mehr zu retten. © Nonstop-News

Erneut hat ein Anwohner beim Unkraut abflämmen ein Gebäude in Brand gesetzt. Ein Doppelcarport brannte komplett aus.

Das Feuer wurde über den Notruf der Polizei am Donnerstag, 7. September, um 9:26 Uhr gemeldet. Es brannte am Riedeweg in Delmenhorst.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst Stadt und Süd rückten mit insgesamt 33 Einsatzkräften aus. An der Einsatzörtlichkeit konnte ein bereits nahezu abgebranntes Doppel-Carport, sowie ein abgebrannter Begrenzungszaun festgestellt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern.

Ursächlich für den Brand war ein Funke, der beim Abbrennen von Unkraut auf im Carport stehende Kartons übergesprungen war. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.