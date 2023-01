Unfall in Oldenburg: 84-jährige Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Pkw

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Kollision mit einem Pkw: Eine 84-Jährige stirbt nach einem Unfall in Oldenburg. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein tödlicher Unfall in Oldenburg. Eine 84-jährige Radfahrerin starb infolge einer Kollision mit einem Pkw.

Oldenburg – Am Freitag, dem 13. Januar 2023, kam es zu einem schweren Unfall in Oldenburg. Laut Polizeibericht ereignete sie sich um 13.49 Uhr: infolge einer Kollision mit einem Auto starb eine 84-jährige Radfahrerin. Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen berichtet, sind nun Details zum Unfallhergang bekannt. Demnach war die Frau am Freitagnachmittag auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, ehe sie links auf die Fahrbahn gefahren war.

Unfall in Oldenburg: 84-Jährige fuhr laut Polizei „unvermittelt“ auf die Fahrbahn

Die Polizei spricht in ihrem entsprechenden Bericht davon, dass die Aktion der Radfahrerin „unvermittelt“ gewesen sei – der Grund, warum es wenig später auf der Edewechter Landstraße zum Zusammenstoß gekommen war. Ärztliche Notversorgungen und Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das 84-jährige Unfallopfer starb im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg.

Weitere Blaulicht-News aus Niedersachsen: 26-Jähriger prallt im Landkreis Cuxhaven gegen Baum und stirbt und Auto kracht gegen Baum – Fahrer lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall versetzte die anderen beiden Unfallbeteiligten – den Pkw-Fahrer sowie seine Beifahrerin – in einen Schockzustand. Zufolge des Polizeiberichts mussten sie unmittelbar nach den Geschehnissen seelsorgerischen Beistand in Anspruch nehmen. Die Polizei Oldenburg sucht unterdessen weitere Details zum Unfallhergang und bittet um entsprechende Zeugenaussagen, die unter der Rufnummer 0441/790-4115 getätigt werden können.