Auto prallt gegen Baum und zerreißt in mehrere Teile – Junger Fahrer stirbt

Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Hatten tödlich verletzt worden. Er kollidierte mit einem Baum.

Tödlicher Unfall am 2. Weihnachtsfeiertag in Hatten

Junger Autofahrer prallt gegen Baum

Auto zerreißt in mehrere Teile

Hatten - Der junge Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 9.50 Uhr auf der Hatter Landstraße in Richtung Oldenburg unterwegs.

Ausgangs einer leichten Rechtskurve in Höhe des Grenzwegs kam der 20-Jährige mit seinem Auto ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Straße ab. Der Wagen kollidierte mit einem Straßenbaum und wurde dabei völlig zerstört.

Unfall in Hatten: Auto völlig zerstört

Der 20-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Auto geschleudert und starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren bei dem Unfall nicht involviert.

An der Unfallstelle kam ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten zum Einsatz, auch das Kriseninterventionsteam der Sandkruger Malteser war vor Ort. Das in mehrere Teile zerrissene Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, teilt die Polizei mit.

Hatten: Landstraße stundenlang gesperrt

Die Hatter Landstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.200 Euro geschätzt.

Bei Aurich und Osnabrück ist es an Weihnachten ebenfalls zu tödlichen Unfällen gekommen.