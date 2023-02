Unbekannter schießt fahrender Frau in den Kopf

Untersuchung des Autos nach dem Schuss. © Nonstop-News

Delmenhorst – In Delmenhorst wurde am Freitag um 16.15 Uhr am hellen Tag auf ein fahrendes Auto geschossen. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Die Tat ereignete sich nach ersten Meldungen an der Moltkestraße. Das Geschoss durchschlug auf der Fahrerseite die Scheibe und traf die Fahrerin am Kopf. Diese verlor dabei die Kontrolle über den BMW und prallte gegen einen Poller. Die drei mitfahrenden Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren Jahren mussten den schrecklichen Vorfall miterleben und wurden wie mehrere Ersthelfer und ihr dazugekommener Mann von Notfallseelsorgern betreut.

Der Täter konnte offenbar unerkannt fliehen. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach ihm. Die Autofahrerin musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und ist laut eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe nicht, hieß es.

Weitere Polizeimeldung aus Delmenhorst:

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 9. Februar, um 10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 83-jähriger Delmenhorster wollte laut Polizeibericht zur Unfallzeit mit einem VW von einem Grundstück auf die Bremer Straße einfahren. Dabei missachtete er in Höhe des Lübecker Wegs die Vorfahrt einer 41-Jährigen aus Delmenhorst, die die Bremer Straße mit einem Kleinwagen in Richtung Heidkrug befuhr. Nach dem Zusammenstoß kollidierten beide Autos noch mit einem geparkten VW, der auf einem Parkstreifen parallel zur Fahrbahn stand.

Der VW des Unfallverursachers und der Kleinwagen mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro. Die Bremer Straße musste in Höhe der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.