Nach Raserei? Unbekannte räumen mobilen Blitzer aus

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Unbekannte haben in Cloppenburg einen mobilen Blitzer funktionsuntüchtig gemacht. © Symbolbild: dpa

Unbekannte Täter haben in Cloppenburg einen mobilen Blitzer so ausgeräumt, dass er nicht mehr funktionsfähig ist.

Die Polizei spricht von einem Tatzeitraum von zweieinhalb Stunden. Die Unbekannten waren am Freitag von 18.15 bis 20.40 Uhr an der Altenoyther Straße in Friesoythe aktiv. Sie stahlen während der Messung die Kabel der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage sowie die Akku- und WLAN-Box der Kamera mit Lasereinheit. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Ob die Täter damit erreichen konnten, dass ihr eventuelles Rasen nicht aufgezeichnet wurde, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wéitere Polizeimeldungen:

In der Zeit von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 6.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengebäude in Cloppenburg an der Philipp-Reis-Straße und entwendeten einen Tresor sowie weitere Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.