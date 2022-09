Hospizhilfe Wildeshausen: Unabhängigere Arbeit in neuen Räumen

Von: Dierk Rohdenburg

Gut gelaunt am neuen Standort: Die Hospizhilfe zeigte am Sonntag ihre neuen Räume an der Zeppelinstraße. Jens Kuraschinski (l.) brachte eine Pflanze als Deko mit. © dr

Die Hospizhilfe Wildeshausen ist umgezogen. Die Arbeit der Ehrenamtlichen ist wichtiger denn je.

Wildeshausen – Sterbe- und Trauerbegleitung hat in Zeiten der Corona-Pandemie eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Das erfahren die zwölf Begleiterinnen der Hospizhilfe Wildeshausen ganz unmittelbar. Oft verzichteten sie in den vergangenen zwei Jahren auf eigene Gefahr auf Maske und Handschuhe beim Gespräch. „Denn gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so gut hören, ist die Mimik in der Begleitung sehr wichtig“, sagt die Koordinatorin des Vereins, Ulla Meier-Sperling.

Mit Corona verlor der Verein zudem sein Zimmer im Krankenhaus Johanneum, das seit 2009 genutzt werden konnte. Der Bereich wurde vom Klinikpersonal benötigt, sodass sich die Hospizhilfe ein neues Domizil suchen musste. „Etwa ein Jahr lang haben wir darüber beraten“, berichtete der Vorsitzende Jens Kuraschinski am Sonntag. „Nun haben wir einen idealen Platz für Schulungen sowie Gespräche gefunden.“

Der Verein ist jetzt an der Zeppelinstraße beheimatet

Der Verein ist jetzt an der Zeppelinstraße 3 ansässig und stellte seine neuen Räume der Öffentlichkeit vor. Es gibt ein Gesprächszimmer, eine Küche sowie die Möglichkeit, auf der Terrasse oder im Garten zu sitzen. „Wir freuen uns, dass wir eigenständig kommen und gehen können“, erläuterte die stellvertretende Vorsitzende Renate Harms die Situation. Der Verein habe so mehr Unabhängigkeit und könne losgelöst vom Krankenhaus agieren. Trotzdem sind die ehrenamtlichen Sterbebegleiter selbstverständlich regelmäßig im Johanneum bei Patienten. Die Trauergruppe trifft sich hingegen nun in ruhiger Atmosphäre an der Zeppelinstraße.

Wer Interesse an der Tätigkeit eines Sterbe- oder Trauerbegleiters hat und geschult werden möchte, kann sich unter Telefon 04431/71717 melden.