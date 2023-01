Die Ukraine braucht selbst Kerzenstummel

Von: Gero Franitza

Teilen

Olga Kinzel (l.) mit ihrer Schwester Olena Rabchuk beim Aufladen der Kerzen: Sogar Osterkerzen sind gespendet worden. Die katholische Gemeinde in Ahlhorn hat unter anderem Spendenboxen an der Kirche aufgestellt. © Privat

In Großenkneten und Ahlhorn werden seit Monaten Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt

Großenkneten/Ahlhorn – Der Lastwagen ist rasch beladen: Helfer schleppen immer weiter Säcke und Kartons heran, etliche befinden sich bereits auf der Ladefläche. Dort finden sich auch größere Geräte, wie ein Kompressor. Alle diese Dinge werden gebraucht: Es sind Hilfsgüter, die der Verein „Oldenburg hilft“ am vergangenen Sonnabend aus Großenkneten mitgenommen hat, um sie abermals sortiert und gesondert verpackt mit einem Sattelzug auf die Reise in die Ukraine zu schicken. Die Spenden stammen aus der Gemeinde Großenkneten und seien innerhalb von nur sechs Wochen zusammengekommen, berichtet Maria Lemke. Es sei insgesamt das fünfte Mal, dass die Kneter Güter für Lieferungen dorthin gesammelt haben. Die aktuelle sei die zweite in Zusammenarbeit mit dem Verein „Oldenburg hilft“, so die Ahlhornerin, die in der Gemeinde unter anderem in der Flüchtlings- und Integrationshilfe tätig ist.

Sie sei vor einiger Zeit von zwei Personen angesprochen worden, ob sie nicht Hilfsaktion für die Ukraine unterstützen könnte, schildert Lemke: Das waren die Zwillingsschwestern Olena Svierykova und Alla Tumash, die nun zusammen mit ihren Kindern ein Haus am Ortsrand von Großenkneten bewohnen. Daraufhin habe sie Flyer in Geschäften ausgelegt und über Whatsapp und Facebook die Werbetrommel gerührt. Und das offenbar mit anhaltendem Erfolg: Erst Mitte Dezember hatte „Oldenburg hilft“ eine Sammlung an Material abgeholt.

Ein Lastwagen voller Unterstützung: Der Verein „Oldenburg hilft“ lädt am Sonnabend in Großenkneten die dort gesammelten Spenden für die Ukraine ein. © Franitza

Die Spenden können auch weiterhin bei den beiden Ukrainerinnen direkt abgegeben werden (Straße „Lehms“ 11), die die Gegenstände dann vorsortieren, so Lemke. Falls sie nicht persönlich vor Ort sind, gebe ein Schild Auskunft, wo die Spenden abzustellen sind. Diese und andere Gegenstände gehen von Oldenburg auf den Weg nach Tscherniwzi (Czernowitz) in der Westukraine, fährt Stefanie Ammer von „Oldenburg hilft“ fort. Dort werden sie von einem Gewährsmann weiterverteilt, unter anderem in die befreiten Gebiete in der Ostukraine. Und was wird alles benötigt? „Trockenbrennpaste“, antwortet Ammer als Erstes. Diese verbrenne ohne Ruß und hohe Flammen und sei somit für Soldaten an der Front besonders geeignet. Doch darüber hinaus ist die Liste lang: von alten Öfen über Stirnlampen bis hin zu Campingbetten, aber ebenso Verbandskästen, (angebrochene) Medikamente, Werkzeuge (insbesondere Motorsägen), Äxte und Schutzkleidung, aber auch Prothesen, Pflegebetten, Rollstühle und Rollatoren. Eine vollständige Auflistung der benötigten Güter findet sich auf der Internetseite von „Oldenburg hilft“.

Von Großenkneten ging es am Samstag mit dem Lastwagen weiter nach Ahlhorn. Dort warteten Spenden ganz anderer Art auf die ehrenamtlichen Helfer – nämlich Kerzen und Kerzenreste. Gesammelt haben diese unter anderem die katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu Ahlhorn, die eigens dafür Spendenboxen an der Kirche aufgestellt hat. Olga Kinzel, die aus der Ukraine stammt und seit Jahren in Ahlhorn lebt, hat die Spenden sortiert und in Kartons verpackt. Teilweise würden die Kerzen auch bei ihr abgegeben, berichtet sie. Die Lieferungen stammten jedoch nicht nur aus Ahlhorn und Wildeshausen, sondern auch aus einigen Gemeinden des Oldenburger Münsterlandes. Aus den Kerzen werden in der Ukraine kleine Öfen hergestellt, die Licht spenden und an denen sich Soldaten sowie Bürger wärmen, aber auch Nahrung erhitzen oder ihre Kleidung trocknen können, so Kinzel. Dazu werde in der Ukraine das Wachs geschmolzen und dann in leere Konservendosen gegossen, die zuvor mit Pappe bestückt worden sind. Abschließend werden diese Öfen mit einer Art Docht versehen. Aus 100 Kilogramm Kerzen können so 250 Öfen entstehen, erläutert sie. Sie haben zusammen eine Brennzeit von 10 000 Stunden. Kinzel, die von Andrea Rudel unterstützt wird, und die katholische Gemeinde sammeln den Rohstoff seit Ende Oktober. Anfangs habe die Gemeinde die Pakete noch selbst auf die Reise geschickt, jetzt arbeitet sie dafür mit „Oldenburg hilft“ zusammen. Doch es gab noch mehr Hilfe: Der Chor der katholischen Gemeinde hatte unter anderem ein Benefiz-Adventskonzert zugunsten der Ukraine gegeben, wie Bernd Book von der Kirchengemeinde anmerkte.