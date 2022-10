Überfall auf Kiosk: Wer erkennt den Räuber?

Von: Dierk Rohdenburg

Der Täter bedrohte die Verkäuferin mit einer Waffe. © Polizei

Delmenhorst – Es ist schon ein halbes Jahr her, dass ein Mann in Delmenhorst einen Kiosk überfiel.

Nun sucht die Polizei mit einem Video und einem Foto nach dem Täter.

Der Überfall ereignete sich am Samstag, 26. März, kurz vor 16 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Kiosk an der Schönemoorer Straße. Er hielt der 51-jährigen Mitarbeiterin eine Pistole vor und forderte das Bargeld aus der Kasse.

Der markante Schriftzug auf dem Pullover. © Polizei

Nach Erhalt des geforderten Geldes flüchtete der Täter aus dem Geschäft, bestieg ein Fahrrad und entfernte sich damit auf dem Klaus-Groth-Weg Richtung August-Hinrichs-Straße. Die sich bei dem Überfall besonnen verhaltende Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Fahndung verlief erfolglos

Trotz sofortiger Alarmierung der Polizei führte die örtliche Fahndung nicht zum Ergreifen des Täters.

Nach Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg sucht die Polizei Delmenhorst nun mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Täter.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, geschätztes Alter zwischen 20 bis 25 Jahre, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, kräftige Figur, schwarze Bekleidung und dunkle OP-Maske.

Wie auf dem angehängten Video sowie Fotos zu sehen ist, trug der Täter zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas und einen schwarzen Pullover der Marke „TruePassion“ mit der Rückenaufschrift „CV Army“.

Wer anhand der Beschreibung, des Videos oder des Fotos Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldung aus Delmenhorst:

Bislang unbekannte Personen haben am Sonntag an der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst Wertgegenstände aus einem verschlossenen Auto entwendet.

In der Zeit von 12.20 bis 12.40 Uhr schlugen unbekannte Personen die Scheibe eines Mercedes ein und entwendet aus diesem eine Handtasche mitsamt Mobiltelefon und Bargeld.

Der entstandene Schaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.