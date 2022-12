Trinkwasser wird teurer: OOWV erhöht die Preise zum 1. Januar

Von: Dierk Rohdenburg

Trinkwasser aus dem Hahn: Der OOWV erhöht die Preise zum Jahreswechsel. © dpa.

Landkreis – Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) passt zum 1. Januar 2023 die Preise im Trinkwasserbereich an.

Diese Entscheidung trafen am Dienstag die Mitglieder der Verbandsversammlung ohne Gegenstimme. Der Trinkwasserpreis steigt damit laut einer Pressemitteilung des OOWV von derzeit 98 Cent auf 1,18 Euro pro Kubikmeter inklusive Mehrwertsteuer. Der Grundpreis, der künftig auch die bisherige Zählermiete umfasst, beträgt dann 6,08 Euro monatlich inklusive Mehrwertsteuer. Hierfür fallen derzeit 3,99 Euro monatlich an.

Für einen Ein-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 32 Kubikmetern bedeutet die Preisanpassung eine monatliche Mehrbelastung von 2,30 Euro, für einen Drei-Personen-Haushalt mit 96 Kubikmetern 2,73 Euro und für einen Fünf-Personen-Haushalt mit 160 Kubikmetern 3,16 Euro.

OOWV weiterhin einer der günstigsten Versorger

„Trotz der Erhöhung bieten wir unseren Kunden nach wie vor einen sozialen Trinkwasserpreis“, betonte OOWV-Vorsteher Sven Ambrosy in der Pressemitteilung. „Wir zählen weiterhin zu den günstigen Versorgern in Niedersachsen.“

Die beim Niedersächsischen Wirtschaftsministerium angesiedelte Landeskartellbehörde berichtete schon Mitte 2020 von einem Durchschnittspreis von 2,12 Euro netto (ohne Umsatzsteuer), den die Menschen in Niedersachsen pro Kubikmeter zahlten.

OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht. © OOWV

OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht nennt die moderate Anpassung „erforderlich, um die Versorgung der Bevölkerung mit der wertvollen Ressource Trinkwasser auf Dauer und auch für nachfolgende Generationen sicherzustellen“. Auswirkungen des Klimawandels, der Pandemie und des Ukraine-Kriegs sowie Investitionen in die Qualität der Versorgungsnetze seien wesentliche Faktoren der Preisanpassung.

OOWV investiert nächstes Jahr 77 Millionen Euro

In diesem Jahr investiert der OOWV nach eigenen Angaben rund 52,5 Millionen Euro in die Trinkwasserinfrastruktur. „Für 2023 sehen wir Maßnahmen in Höhe von etwa 77 Millionen Euro vor“, blickt Karsten Specht voraus. Dem hat die Verbandsversammlung nun mit dem Wirtschaftsplan Wasserversorgung zugestimmt.

„Trotz des sparsamen Wirtschaftens beim OOWV ist eine Erhöhung der Ausgaben im Trinkwasserbereich unumgänglich, um beispielsweise steigende Beschaffungskosten vor allem im Materialbereich auffangen zu können“, bilanzierte der Geschäftsführer.

Hinzu kommen die klimatischen Veränderungen mit lang anhaltenden Trockenphasen, in denen enorm hohe Trinkwasserabgaben immer wieder zu Spitzenlast-Situationen für die bislang 15 Wasserwerke des Unternehmens führen.

Klimatische Veränderungen belasten den Versorger

„Die Häufigkeit solcher Tage hat in den vergangenen Jahren beständig zugenommen“, erläutert Karsten Specht. Um das Grundwasser als wertvolle Ressource zu schützen, setze der OOWV künftig vermehrt auf Wasserwiederverwendung, was besonders für Teile der Industrie von Interesse sei. Nach dem aktuellen Stand lassen sich künftig jährlich rund 3,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser durch verschiedene Projekte auf diese Weise einsparen.

Nicht zuletzt seien der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Corona-Pandemie weitere Ursachen für die erforderliche Preisanpassung im Trinkwasserbereich, sagt Ambrosy: „Auch uns treffen die allgemeinen Preissteigerungen, Lieferengpässe und die aktuelle Lage am Energiemarkt hart.“