Tourismus in Dötlingen: Vieles erreicht, nicht alles ist notwendig

Von: Gero Franitza

Die zwölf „Rote-Hütchen-Wegweiser“ sollen aktualisiert werden. © Gemeinde

Verwaltung stellt Sachstandsbericht zum Tourismuskonzept der Gemeinde Dötlingen vor

Dötlingen – Tourismus spielt in der Gemeinde Dötlingen eine nicht geringe Rolle. Doch dass Erfolge nicht dem Zufall geschuldet sind, sondern mit konstanter Arbeit und Koordination verbunden sind, davon konnten sich am Donnerstagabend die Mitglieder des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur im Rathaus in Neerstedt überzeugen: In einem Tagesordnungspunkt beschäftigte sich das Gremium mit einem Sachstandsbericht zur Umsetzung des Tourismuskonzepts der Gemeinde, das in seinen Grundlagen auf das Jahr 2018 zurückgeht.

Das Konzept zielt vornehmlich auf die Bereiche Gastronomie, Übernachtungsbetriebe, Künstler, Kunsthandwerk sowie Freizeitangebote ab. Lea Möller von der Verwaltung (siehe Artikel oben) ging auf die zahlreichen Punkte des Konzeptes und die Umsetzung kurz- und mittelfristiger Maßnahmen ein. Das Thema Tourismus und dessen Vermarktung werde stetig ausgebaut, berichtete sie. Dabei soll das „ländliche Profil“ der Gemeinde erhalten und weiter entwickelt werden.

Neues „Tour-Journal“ kommt 2023

Als konkret realisierte Maßnahmen nannte sie unter anderem das neue Radroutenleitsystem mit seinem Knotenpunktsystem, das unter anderem Verbindungen innerhalb des Naturparks Wildeshauser Geest herstellt. Noch nicht umgesetzt sei der Plan, den Bahnhof Brettorf als wichtigen Standort für Rad- und Wander-Tagesausflüge zu stärken. Dieses Ziel werde jedoch mit dem neuen „Tour-Journal“, das 2023 fertiggestellt werden soll, aufgegriffen.

Für die Gästeführer werde es ebenfalls eine neue Broschüre geben, die künftig mit Einlegern mit aktuellen Hinweisen und Informationen ergänzt werden wird. Noch nicht geprüft – und daher noch nicht umgesetzt – sei die Idee, einen Kanu-Anleger in Dötlingen zu schaffen sowie das Thema Megalithkultur für Kinder und Jugendliche erlebbar zu machen.

Hingegen realisiert worden sei, die Angebote in der Gemeinde für die Hauptzielgruppe „50+“ anzupassen, die Barrierefreiheit der Angebote zu verbessern, Wohnmobil-Standorte einzurichten (unter anderem auf dem Campingplatz Aschenbeck und bei Bauer Uwes „Lütje Deel“) sowie ein Parkkonzept (Ausweichparkplatz „Zur Loh“ in Dötlingen und Stellflächen auf dem Mühlenplatz) zu schaffen. Die zwölf auffälligen „Rote-Hütchen-Wegweiser“ in den Ortschaften sollen im neuen Jahr aktualisiert und die Pfeiler neu angestrichen werden. Dann sollen auch ein Ortsplan und zum Teil neue Großformatpläne herausgegeben werden. Die Idee, eine „Dötlingen App“ programmieren zu lassen, werde hingegen „nicht angestrebt“.

„Kann sich sehen lassen“

„Ich bin sehr froh, dass wir ein so tolles und umfassendes Tourismuskonzept haben“, fasste Bürgermeisterin Antje Oltmanns den detaillierten Vortrag ihrer Mitarbeiterin zusammen. Die Arbeit daran sei sehr umfangreich und werde auch künftig intensiv weiterverfolgt. Die Gemeinde könne sich ein professionelles Marketing nicht leisten, ergänzte ihr Amtsvorgänger Ralf Spille, der dem Ausschuss als hinzugewähltes Mitglied angehört. Mit dem Konzept, das 2018 auf den Weg gebracht worden sei, könne sich die Gemeinde seiner Meinung nach jedoch gut sehen lassen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den Naturpark Wildeshauser Geest hin, in dem auch die Gemeinde eingebunden ist, und der seinerseits ja ein überregionales Konzept verfolge.

Warum die Idee zur „Dötingen App“ nicht weiterverfolgt werde, wollte Markus Knoop (CDU) noch wissen. Dies habe einerseits finanzielle Gründe, entgegnete Oltmanns. Zudem seien alle Dinge, die mit „Social Media“ zu tun haben, besonders personalintensiv, gab sie zu bedenken. Im Gegenzug werde jedoch die Internetseite der Gemeinde weiter ausgebaut. Viele Interessenten riefen auch lieber noch direkt bei der Gemeinde an und ließen sich telefonisch beraten, ergänzte Möller. Ja nach Anliegen könne sie die Interessenten dann gezielt weitervermitteln, etwa an die Gästeführer. Der Ausschuss nahm den Sachstandsbericht einstimmig zur Kenntnis.