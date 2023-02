Tödlicher Verkehrsunfall: 18-jährige Bikerin stirbt nach Sturz bei Oldenburg

Von: Johannes Nuß

Eine 18-jährige Bikerin ist am Mittwochnachmittag nach einem Sturz auf der Autobahn A293 bei Oldenburg gestorben. Die Gründe für den Sturz sind noch unklar. © dpa/Symbol

Oldenburg – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A293 bei Oldenburg in Niedersachsen ist am Mittwochnachmittag eine 18-jährige Motorradfahrerin bei einem Sturz ums Leben gekommen. Sie sei gerade auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen und habe andere Verkehrsteilnehmer überholt, als sie im Bereich der Abfahrt Oldenburg-Nadorst auf gerader Fahrbahn ins Schleudern kam und schließlich stürzte. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 15:37 Uhr.

Tödlicher Verkehrsunfall: 18-jährige Bikerin stirbt auf der Autobahn

Bei dem Sturz verletzte sich die junge Frau so sehr, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Das Trümmerfeld erstreckte sich laut Polizeibericht über etwa 200 Meter, auch die entgegenkommende Fahrbahn war betroffen.

Zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn musste die A293 daher an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Oldenburg-Etzhorn und Oldenburg-Bürgerfelde abgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 18:30 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 933-0 in Verbindung zu setzten. (jon)