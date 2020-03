Tödlicher Unfall: Autofahrerin erfasst Fußgänger mit ihrem Wagen

Ein 50-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall in Hatten gestorben.

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in der Gemeinde Hatten ums Leben gekommen. Er war dort von einem Auto erfasst worden.

Hatten - Eine 40-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde war am frühen Samstagmorgen gegen 2.20 Uhr auf der Hatter Landstraße in Richtung Kirchhatten unterwegs. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stand zu dem Zeitpunkt ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Hatten auf dem Fahrstreifen der Frau, heißt es in einer Meldung der Beamten.

Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung habe die Frau den Mann demnach mit ihrem Wagen erfasst und tödlich verletzt. Die 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt, heißt es weiter. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Das Fahrzeug ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg für weitere Ermittlungen beschlagnahmt worden. Warum sich der Fußgänger auf der Fahrbahn befand, werde derzeit ermittelt, heißt es in der Meldung der Polizei von Samstagvormittag.

Für die Arbeiten an der Unfallstelle wurde die Hatter Landstraße auf Höhe des Unfallortes von 2.40 bis 5.35 Uhr voll gesperrt.