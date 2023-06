Tochter von NS-Zwangsarbeitern: Der Weg zur Wahrheit dauert 20 Jahre

Von: Gero Franitza

Teilen

Familienbande: Bild auf dem Buchtitel (Auszug). © Isensee

In Oldenburg geboren, in Frankreich aufgewachsen: Nadia Lew schreibt die bewegende Geschichte ihrer Familie auf

Ganderkesee – Es ist eine aufwühlende, spannende und überraschende Geschichte, die Ende des Zweiten Weltkrieges in der Gemeinde Ganderkesee und Oldenburg begann. Immer neue, unerwartete Entdeckungen und Wendungen nehmen den Leser auf eine emotionale Achterbahnfahrt mit – so wie die Autorin zuvor. Denn was Nadia Lew in ihrem Buch „Meine kleine Schwalbe“ aufgeschrieben hat, ist kein Krimi, sondern die Geschichte ihrer Familie – und insbesondere die eigene. Eigentlich hatte sie vor, die Geschichte ihrer Mutter Vera aufzuschreiben (wir berichteten).

Die Recherchen führten sie von Sydney, wo sie heute wohnt, über Frankreich, wo sie aufgewachsen ist, über Ganderkesee, wo sie geboren wurde, bis in die Ukraine und auf die Krim. Die Erkenntnis, dass der Mann, den sie bis zum Alter von 58 Jahren nur als ihren Vater kannte, gar nicht ihr leiblicher Vater ist, ist nur eine der Entdeckungen, die sie während der Recherchereise in die eigene Vergangenheit machen musste.

Am Dienstag hat sie das Werk, das im Iseensee Verlag Oldenburg erschienen ist, vorgestellt. Ins Deutsche übersetzt hat es der Pressesprecher der Gemeinde Ganderkesee, Hauke Gruhn, der Lew insbesondere bei ihren Recherchen vor Ort maßgeblich unterstützt hat. Doch auch zahlreiche Einwohner aus der Gemeinde halfen ihr, das Puzzle ihrer Geschichte Stück für Stück zu vervollständigen (wir berichteten). Während der Präsentation des Buches hatte Gruhn dann noch eine weitere Überraschung für die Australierin in petto.

Spannende, detailreiche, mitreißende Geschichte: Bürgermeister Ralf Wessel, Nadia Lew, Übersetzerin Aude-Elise Brochet, Gemeinde-Pressesprecher Hauke Gruhn, Verleger Florian Isensee (v.l.) bei der Buchvorstellung im Kulturhaus Müller. © Franitza

Der Beginn der Geschichte in aller Kürze: Nadias Mutter Vera ist 1942 zusammen mit ihren Brüdern und ihrer Mutter nach Deutschland deportiert worden. Sie arbeiten auf Bauernhöfen in Heide und Schönemoor. Dort wird sie unter anderem von zwei Zwangsarbeitern umworben: dem Russen Yuri und dem Franzosen Joseph. Vera wird schwanger. Während die Bomben auf Oldenburg fallen kommt Nadia zur Welt. Yuri verlässt Deutschland schließlich wieder in Richtung der Sowjetunion. Joseph verspricht Vera, sie mit nach Frankreich zu nehmen, und das Kind wie eine gemeinsame Tochter aufzuziehen.

Die Geschichte Nadia Lews sei vielleicht einzigartig, mache betroffen und sei spannend, sagte denn auch Ganderkesees Bürgermeister Ralf Wessel bei der Vorstellung im Kulturhaus Müller. Die Autorin berichte eben nicht „aus der Vogelperspektive“, sondern nahbar und individuell. Wie ergreifend die Geschichte sei, zeige sich an der großen Anzahl an „Detektiven“, die beim Zusammentragen geholfen haben.

DNA-Test, um Verwandtschaft festzustellen

Lews Mutter hatte gebeten, dass ihre Tochter deren Lebensgeschichte aufschreibt. „Damit begann der Weg zu Wahrheit“, sagte die Autorin auf Französisch. Ihre Ausführungen übersetzt hatte Aude-Elise Brochet, eine junge Französin aus der Ganderkeseer Partnergemeinde Château-du-Loir, die zurzeit ein Praktikum im Rathaus der Gantergemeinde absolviert. Lew hatte in Archiven des Roten Kreuzes recherchiert, Tagebücher und Schriftverkehr ihrer Mutter und Großmutter aus dem Russischen übersetzen lassen. Auf Letztere geht der Titel des Buches zurück, das auch eine Geschichte der Trennung und von Millionen Zwangsarbeitern in Deutschland sei: „Sie hat immer gehofft, dass meine Mutter auf die Krim zurückkehrt“, so Lew. Deswegen haben sie sie „kleine Schwalbe“ genannt. Doch der „eiserne Vorhang“ trennte die beiden. Ihren leiblichen, russischen Vater Yuri hat Nadia Lew nie getroffen. Als sie Jahre später dafür e inem Halbbruder begegnete, hat sie sogar einen DNA-Test machen lassen, um die Verwandtschaft zu bestätigen. „Ich wollte es nicht glauben“, berichtete sie.

Beim Zusammentragen der Familiengeschichte haben Lew viele Menschen geholfen. Einer davon war Gruhn. Die Australierin, die einst der Liebe wegen von Frankreich auf den fernen Kontinent gezogen ist, dankte ihm ausdrücklich: „Er ist ein echter Freund.“ Und dieser hatte nach einiger Recherche für die Buchvorstellung ein ganz besonderes Dokument aufgetrieben: Nadia Lews tatsächliche Geburtsurkunde – denn sie verfügt über einige weitere – aus einem damaligen Hospital in Oldenburg. Sichtlich gerührt nahm die Ende-Siebzig-Jährige Autorin das für sie so bedeutsame Papier an sich.

Ab sofort erhältlich

Nadia Lew: „Meine kleine Schwalbe – Familiengeheimnisse und die lange Suche nach der Wahrheit“, 322 Seiten, broschiert, mit zahlreichen Farbabbildungen, erschienen beim Verlag Isensee Oldenburg zum Preis von 29 Euro.