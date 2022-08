Tankstellenräuber aus Harpstedt festgenommen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Polizei kam dem jungen Tankstellenräuber schnell auf die Spur. © dpa

Delmenhorst/Harpstedt – Die Polizei hat einen jungen Tankstellenräuber aus der Samtgemeinde Harpstedt vorläufig festgenommen.

Der 19-Jährige hatte am Samstag gegen 23.30 Uhr eine Tankstelle an der Oldenburger Straße in Delmenhorst betreten, eine 19-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld und Tabakwaren gefordert.

Während der Tat betrat jedoch ein 25-Jähriger den Verkaufsraum, sodass der Harpstedter flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Mann aufgespürt werden. Auf seinem Fluchtweg fanden Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg sowohl das Messer als auch die zunächst erbeuteten Tabakwaren. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Anschluss an die Entnahme einer Blutprobe sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt.

Weitere Meldung:

Nach einem technischen Defekt an einem Auto hat am Montag gegen 10.20 Uhr, ein Teil des Grünstreifens auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten gebrannt.

Ein 24-Jähriger aus Meppen befuhr laut Polizeibericht mit einem SUV die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg. Kurz vor der Anschlussstelle Großenkneten vernahm er einen Knall und sein Wagen verlor an Geschwindigkeit. Daraufhin hielt er auf dem Standstreifen an und verließ das Fahrzeug. Unter dem Auto entwickelte sich Rauch, den er mit einem Feuerlöscher erstickte. Beim Blick zurück auf die Fahrbahn sah der 24-Jährige zudem offene Flammen im Bereich des Grünstreifens an der Mittelschutzplanke. Er verständigte die Feuerwehr.

Die Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei Ahlhorn sperrte die Autobahn in Richtung Oldenburg und löschte den Brand, der sich auf einer Länge von ungefähr 30 Metern ausgebreitet hatte. Elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn nahmen weitere Löscharbeiten vor.

Der Verkehr wurde zunächst einspurig am Einsatzort vorbeigeführt. Gegen 11 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.