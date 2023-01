Fußgänger auf der Autobahn 1 tödlich verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – Ein Fußgänger wurde am frühen Samstagmorgen auf der A 1 tödlich verletzt.

Am Samstag, 21. Januar, um 5.23 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei betrat ein 50-jähriger Mann aus Oldenburg zu Fuß den Hauptfahrstreifen der Autobahn in Richtung Osnabrück. Er wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die 30-jährige Autofahrerin aus Bad Oldesloe, die den Mann erfasste, und ihr Beifahrer erlitten einen Schock. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen:

Bislang unbekannte Personen sind am frühen Donnerstag, 19. Januar, in eine Tankstelle an der Delmenhorster Straße in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Um 1.27 Uhr schlugen die Einbrecher die Scheibe der Eingangstür ein und lösten dadurch einen Alarm aus. Trotzdem betraten sie den Verkaufsraum und nahmen etwas Bargeld an sich.

Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.

Einen Verkehrsunfalle meldet die Polizei aus Falkenburg (Gemeinde Ganderkesee). Wie die Polizei berichtet, war am Mittwoch gegen 14 Uhr ein 64-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem Seat auf der Hauptstraße in Richtung Oldenburg unterwegs. Verkehrsbedingt hatte er seine Geschwindigkeit verringern müssen. Ein hinter ihm fahrender 41-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee, der aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet war und mit seinem Renault auf den Seat auffuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei Mitfahrerinnen im Seat, eine 64-jährige Delmenhorsterin und eine 70-Jährige aus Stuhr, leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beamten geben die Schadenshöhe abschließend mit rund 6.000 Euro an.

Lediglich geringer Sachschaden ist am Dienstag, 17. Januar um 11.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt entstanden. Ein Beteiligter war aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Mann aus Salzgitter mit einem Kleintransporter die Straße „Amtsfreiheit“ in Harpstedt. Weil er eine Einfahrt verpasst hatte, hielt er mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn. Das erkannte ein folgender 64-Jähriger aus der Samtgemeinde Harpstedt zu spät und fuhr mit seinem Kleinwagen auf den Kleintransporter auf. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung händigte der 47-Jährige einen Führerschein aus, der Fälschungsmerkmale aufwies. Tatsächlich war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem zeigte er Anzeichen, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht. Gegen ihn musste ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.