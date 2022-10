Sido, die Amigos und ein „Pop-Titan“ kommen zum Tabularaaza-Festival

Von: Gero Franitza

Teilen

In rund neun Monaten sollen bis zu 30 000 Festival-Besucher auf dem „Tabularaaza“ feiern. © Timo Münzberg

Zum zweiten „Tabularaaza-Festival“ werden nicht nur 30 000 Besucher erwartet

Wiemerslande – „Zweimal wird Wiemerslande die größte Stadt im Landkreis Oldenburg sein“, sagt Jan Meiners voller Überzeugung. Und der Musiker, DJ, Produzent und Veranstalter aus der Bauerschaft in der Nähe von Sandkrug dürfte recht behalten: Am 12. und 13. August 2023 geht dort auf einer Fläche von 25 Hektar das zweite „Tabularaaza-Festival“ über die sechs komplett überarbeiteten Bühnen. 20 000 Besucher waren bereits 2019 bei der (ausverkauften) Premiere mit dabei, berichtet der Hatter im Gespräch mit unserer Zeitung. Diesmal rechnet er mit 30 000 Besuchern. Dass diese Zahl erreicht wird, dafür soll abermals die Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen sorgen: Ob Pop, Metal, Goa, Techno, Rock, Elektro, Funk, Soul, Drum'n'Bass, Psytrance, „90er“-Musik oder Schlager: Mit insgesamt 80 Künstlern werde den Besuchern einiges geboten – quer durch alle Altersschichten.

Zwar geben Meiners und sein zwölfköpfiges Team die einzelnen Künstler erst nach und nach bekannt, doch auch für das kommende Jahr geizen sie bereits jetzt schon nicht mit bekannten Namen von Musikern aus aller Welt: Neben dem deutschen Rapper Sido – „auf ihn freue ich mich sehr“, sagt Meiners – werden weitere bekannte Künstler wie Neelix, „The Discoboys“, MoTrip, Beatrice Egli, „Die Schlagerpiloten“ sowie die Amigos auf dem Tabularaaza auftreten. Und auf der „90er“-Bühne werde zudem ein „Oldenburger Pop-Titan“ erwartet, berichtet der Hatter augenzwinkernd – ohne jedoch den Namen zu verraten. Doch auch Meiners wird als Musiker auf einer der Bühnen stehen und zwar als Teil des Duos „Housedestroyers“. Diese Stunde wolle er sich – trotz des zu erwartenden Trubels als Veranstalter – abends gönnen. Er habe zwei gleichberechtigte Stellvertreter, die ihn während des Konzertes problemlos vertreten werden.

Schlager, Rock, Pop, Electro, „90er“: Das Festival wartet mit einer großen Bandbreite auf. © Tom Stein

„Die Rückmeldung ist enorm“, so Meiners weiter. Schon jetzt gebe es mehr als 50 000 Zugriffe auf die Internetseite des Festivals (www.tabularaaza.de). Dabei beginne der Karten-Vorverkauf erst am Dienstag, 1. November. Damit der zu erwartende Ansturm auf die Tickets – „Frühbucher“ erhalten einen Rabatt – problemlos bewältigt wird, ziehe die Seite vorher noch auf leistungsfähigere Server um.

„Das Alter sollte keine Hürde sein“, so der Mit-Dreißiger. Zwar betrage das Mindestalter für den Eintritt 18 Jahre, doch nach oben gebe es – mit Hinblick auf das breit gefächerte Angebot für Jung und Alt – praktisch keine Grenze. Schon 2019 seien ältere Semester der Generation „Ü60“ und darüber mit dabei gewesen und hätten Spaß gehabt. Damit der Zugang zu der Festival-Fläche – die von den örtlichen Landwirten zur Verfügung gestellt wird – besser ist als zuvor, werden die Tanzflächen und Wege mit Holzböden ausgelegt. „Das wird ein Volksfestival“, hofft Meiners.

Das Festival-Gelände zwischen Sandkrug und Oldenburg soll 2023 rund 25 Hektar umfassen. © Andre Fabig

Für Kinder und Familien gibt es zudem eine Premiere: Einen Tag vorher, am 11. August, gibt es als weitere Neuerung das „Tabulakids-Festival“ in Zusammenarbeit mit dem TV-Kanal „Kika“: mit viel Musik und Bühnenprogramm, erläutert Meiners. Neben Musik für Kinder, die in den vergangenen Jahren immer professioneller geworden sei, werden Kika-Moderatoren und -Figuren wie „Bernd das Brot“ mit von der Partie sein.

Bis es so weit ist, gibt es aber jeden Tag noch viel zu tun, so der gelernte Veranstaltungstechniker, der auch auf dem „Wacken Open Air“ als Marktmeister tätig ist. Fünf Wochen lang werde allein der Aufbau des Geländes in Anspruch nehmen. Dazu gehören unter anderem ein eigener Busbahnhof, 2,6 Kilometer Lichterketten, 3 500 Sitzplätze, Beleuchtung und ein Riesenrad. 2 100 Mitarbeiter werden an beiden Tagen ebenso im Einsatz sein wie 700 000 Mehrweg-Getränkebecher. Unterstützung erhalte er nicht nur von den Nachbarn und den Einwohnern Sandkrugs, sondern ebenso von vielen Vereinen und Verbänden, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk, der Gemeinde Hatten und dem Landkreis. Die Hauptbühne – von einer belgischen Firma neu gebaut – wartet bereits eingelagert auf ihren Einsatz: Sie ist 60 Meter breit und 20 Meter hoch.