Streit eskaliert: Rollerfahrer in Delmenhorst mit Waffe bedroht

Von: Gero Franitza

Mehrere EInsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg zum Wohnsitz des Fahrers. © dpa

Delmenhorst – Ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist am Mittwochabend in Delmenhorst eskaliert. Dabei soll ein junger Rollerfahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden sein, berichtet die Polizei. Der 17-jährige Delmenhorster war gegen 23.20 Uhr mit seinem Roller auf der Wildeshauser Straße in Richtung Oldenburger Straße unterwegs. Dabei wurde er vom Fahrer eines Autos überholt, der aus Sicht des Rollerfahrers einen ungenügenden und daher gefährlichen Seitenabstand einhielt.

Als der Fahrer des Wagens vor ihm stoppte, sprach ihn der junge Mann durch die Seitenscheibe an. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in deren Verlauf der Mann in dem Auto eine Schusswaffe aus dem Handschuhfach genommen und auf den Rollerfahrer gerichtet haben soll.

Der 17-Jährige beschleunigte seinen Roller und floh auf das Gelände einer nahen Tankstelle. Der Autofahrer entfernte sich über die Oldenburger Landstraße in Richtung Ganderkesee. Zeugen konnten dabei allerdings das Kennzeichen seines Autos erkennen. Die verständigte Polizei ermittelte als möglichen Verursacher den 29-jährigen Halter des Wagens. Da von einer Bewaffnung des Mannes ausgegangen werden musste, suchten umgehend mehreren Einsatzkräften seine Anschrift in Ganderkesee auf, berichtet die Polizei weiter. Die Beamten trafen ihn dort auch an. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos fanden sie im Handschuhfach eine schwarze Schreckschusswaffe und stellten diese sicher.

Gegen den 29-Jährigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.