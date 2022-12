E-Sooter-Fahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Frau wurde gegen die Windschutzscheibe und dann auf die Straße geschleudert. © Nonstop-News

Delmenhorst – Schwerste Kopfverletzungen hat am Sonntag gegen 21 Uhr eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin in Delmenhorst erlitten.

Die junge Frau überquerte offenar am Hauptbahnhof die Kreuzung Stedinger Straße/Weberstraße bei roter Ampel. Eine 23-jährige Autofahrerin übersah die aus einer dunklen Unterführung hervorkommende Frau auf dem E-Roller und erfasste sie mit ihrem Kleinwagen, mit dem sie bei grün in die Kreuzung eingefahren war.

Die Rollerfahrerin wurde dabei in die Luft geschleudert, krachte in die Windschutzscheibe und flog dann über das Fahrzeug hinweg auf den Asphalt. Dabei erlitt die 20-Jährige, die keinen Helm trug, schwerste Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Es besteht derzeit Lebensgefahr.

Die 23-jährige Pkw-Fahrerin blieb körperlich unverletzt und wurde von Notfallseelsorgern betreut. Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungen vor Ort ein und versucht,den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Porschefahrer flüchtet vor der Polizei

Ein Porschefahrer hat sich am Sonnabend, 3. Dezember, gegen 16 Uhr mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle durch die Polizei entzogen.

Der weiße Porsche 911 Carrera S war der Polizei in Delmenhorst im Einmündungsbereich Nordenhamer Straße/Lemwerderstraße aufgefallen. Bevor ein Aufschließen auf den Sportwagen möglich war, beschleunigte dieser deutlich seine Fahrgeschwindigkeit, bog auf die Friesenstraße ab, die er dann mit geschätzten 150 Stundenkilometern befuhr.

Da zu diesem Zeitpunkt von einem anliegenden Grundstück silbergraues Auto rückwärts auf die Straße setzte, musste der Porsche eine Gefahrenbremsung vornehmen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Sportwagen beschleunige danach wieder extrem und überholte trotz Gegenverkehrs andere Verkehrsteilnehmer. Schließlich geriet er aus dem Blick der Streifenwagenbesatzung. Im Rahmen der Fahndung wurde der Porsche, dessen Halter in Hanau wohnt, nicht mehr angetroffen. Zeugen des Vorfalls, aber auch bislang polizeilich noch nicht erfasste gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fahrer des silbergrauen Autos, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter Telefon 04221/15590 in Verbindung zu setzen.