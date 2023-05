Sechs Tage auf Parkplatz ausgeharrt: Spedition lässt Fahrer wegen Reifenpanne sitzen

Seit Tagen harren sie aus: Auf einem Parkplatz in Oldenburg sind zwei Fahrer eines Lkw gestrandet. Dessen Firma nimmt einen dringenden Reifenwechsel nicht vor.

Oldenburg – Polizisten haben in während einer großangelegten Kontrollaktion in Oldenburg am Montag, 15. Mai 2023, auf dem Parkplatz Bornhorster Wiesen an der A29 Lkw kontrolliert. Auf diesem staunten die Beamten nicht schlecht: Sie erkannten ein Fahrzeug wieder, welches bereits vor einer Woche untersucht und stillgelegt wurde. Dessen Fahrer können noch immer nicht weiterfahren, weil die Spedition die Reifen des Lkw nicht wechselt.

Seit Tagen auf dem Parkplatz: Lkw-Fahrer stranden in Oldenburg, weil eine Firma die Reifen nicht wechselt

„Gleich zu Beginn der Kontrolle konnte auf dem Parkplatz ein portugiesischer Sattelzug festgestellt werden, der bereits am Dienstag, 9. Mai 2023, durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) aufgrund extremer Mängel an den Reifen stillgelegt worden war“, schreiben die Beamten in einer Mitteilung. Ein Reifenwechsel vor Ort wurde jedoch durch die betroffene Firma bislang nicht durchgeführt. Die beiden Fahrzeugführer aus Brasilien hätten demnach bereits sechs Tage auf dem Parkplatz ausgeharrt.

Es sei wieder Rücksprache mit der Firma gehalten und ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren mit etwa 2000 Euro Bußgeld eingeleitet worden, da die Fahrer ihre wöchentliche Ruhezeit im Fahrzeug verbringen mussten. Die Beamten boten den beiden Fahrern an, sie bis zum nächsten Bahnhof zu verbringen. Das Angebot wurde von den beiden abgelehnt. Das Polizeikommissariat Oldenburg sowie das BALM werden die Situation auch nach der Kontrolle weiterhin im Auge behalten, heißt es weiter.

Von 62 Fahrzeugen waren 51 zu beanstanden: Diverse Mängel an Lkw in Oldenburg festgestellt

Insgesamt registrierten die Polizisten bei ihrer Kontrolle eine miese Quote: von den 62 kontrollierten Fahrzeugen waren ganze 51 zu beanstanden. Es konnten durch die Beamten diverse technische Mängel, Verstöße gegen die Vorschriften der Ladungssicherung, der Tierschutztransportverordnung und gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt werden. In 16 Fällen wurde die Weiterfahrt bis zur Beseitigung der Mängel untersagt.

Gesamtlänge knapp überschritten: Der bosnische Sattelzug, der mit einem Lkw beladen war, musste durch Polizisten bei einer Kontrolle aus dem Verkehr gezogen werden. © Polizeidirektion Oldenburg

Darunter auch ein bosnischer Sattelzug, der mit seinem Lkw beladen war. Dieser überschritt die vorgeschriebenen Fahrzeugmaße. Eine Ausnahmegenehmigung konnte nicht vorgelegt werden, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde.

Miese Quote und ein Neuwagen zuviel – aber dieses Mal kein Lastwagen komplett schrottreif

Ebenfalls musste ein Autotransporter, der mit Neufahrzeugen beladene beladen war, wegen des Überschreitens der Gesamtlänge die Weiterfahrt untersagt werden. Ein Neufahrzeug musste vor Ort abgeladen werden. Der Autotransporter war zur Seeverladung nach Bremerhaven unterwegs.

Immerhin: Im Gegensatz zu einer ähnlichen Aktion im Februar war bei der Frühjahrskontrolle kein Lastwagen derart ramponiert, dass er direkt von der Autobahn zur Verschrottung überwiesen wurde.