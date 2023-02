Sextortion: Polizei warnt vor Erpressung mit Nacktfotos

Von: Dierk Rohdenburg

Sextortion: Betrüger versuchen, mit Fotos Geld zu erpressen. © dpa

Landkreis – Offenbar hat es in den vergangenen Wochen mehrere Fälle von Sextortion im Gebiet der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, bei denen zumeist männliche Jugendliche erpresst wurden.

Polizeipressesprecher Albert Seegers nennt Vorfälle in Delmenhorst, geht aber davon aus, dass es sie auch im Landkreis Oldenburg gibt. Die Betroffenen melden sich oft nicht, weil sie sich für ihr Verhalten schämen.

Der Begriff Sextortion setzt sich aus den englischen Wörtern Sex und Extortion (Erpressung) zusammen. Betrüger bringen ihre Opfer dazu, sich vor der Kamera des Computers oder Smartphones auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Anschließend erpressen sie ihre gutgläubigen Chatpartner mit Bildern/Aufnahmen von diesen Handlungen und fordern Geld.

Bei Sextortion lernt der Betroffene zunächst eine fremde Person über ein soziales Netzwerk kennen. Die Kommunikation zwischen den Betroffenen und der fremden Person beginnt meist als harmloser Flirt. Dieser soll meist in einem Videotelefonat fortgesetzt werden, in dem die späteren Opfer zu sexuellen Handlungen an sich selbst überredet werden. Diese Handlungen werden aufgezeichnet und später für Erpressungen genutzt. So drohen die Kriminellen mit der Veröffentlichung der Aufzeichnungen, wenn nicht ein geforderter Betrag gezahlt wird.

Auf keinen Fall auf die Erpressung eingehen

„Am leichtesten lässt sich eine derartige Erpressung verhindern, indem auf das Versenden von entsprechenden Bildern sowie dem Entblößen vor der Kamera generell verzichtet wird“, schreibt Seegers. Man solle keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen annehmen, regelmäßig die Account- und Privatsphäre-Einstellungen überprüfen und die Geräte zur Online-Nutzung auf aktuellem Stand halten. „Mit Schadsoftware lässt sich die Kamera der Geräte von Dritten aktivieren“, so Seegers. Man solle die Kameras dieser Geräte eventuell abkleben oder abdecken.

Auf keinen Fall, so der Polizeibeamte, solle man auf die Erpressung eingehen und Geld überweisen. Zudem sei es ratsam, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Über das Phänomen Sextortion sollte insbesondere mit jungen Menschen gesprochen werden.