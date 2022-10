Hier lernen Kinder und Kommunen Energiesparen

Von: Gero Franitza

Carina Laudemann vom RUZ (M.) mit Kindern von Hort-Leiter Timo Delecate (r.) an einer Erklärstation. © fra

Hollen/Landkreis – Energiesparen ist aktueller denn je. Und das gilt nicht nur im privaten Bereich, sondern auch für Kommunen: Keine Gemeinde, die nicht eigene Spar-Pläne entworfen hat und nun ihre Turnhallen nicht mehr heizt, Wassertemperaturen gesenkt oder die Dauer der Straßenbeleuchtung begrenzt hat. Für das Regionale Umweltbildungszentrum in Hollen (RUZ) ist das Thema nichts Neues, sondern seit 25 Jahren Teil der täglichen Arbeit: Doch schulen die Energiesparexperten nicht nur Kinder von der Kita bis zum Gymnasium, sondern beraten seit rund 18 Jahren Gemeinden im Nordwesten: Im Rahmen des kommunalen regionalen Energiemanagements („REM kommunal“) überwachen die Fachleute inzwischen unter anderem die Energieverbräuche von 110 Liegenschaften in den Gemeinden Ganderkesee, Dötlingen, Lemwerder, der Stadt Twistringen sowie des Landkreises Oldenburg. Das RUZ wird finanziell vom Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst unterstützt (wir berichteten).

Wichtiger Baustein des Konzeptes, das auch Schulungen umfasst, sei das Controlling des Ressourcenverbrauches, berichtet Martin Brinkmann vom RUZ. Dabei sei manchmal Kleinarbeit gefragt: „Manche Dinge gehen kaputt, das wird dadurch aufgedeckt“, berichtet er. Ein „Klassiker“ seien undichte Rohre, durch die unbemerkt Wasser abfließt. Durch die Auswertungen der Verbrauchsdaten könnten solche Stellen lokalisiert und die Verluste abgestellt werden. Doch diene das REM auch zum Austausch der Teilnehmer – oftmals der Hausmeister –, die für die Liegenschaften zuständig sind. Hier können beispielsweise Lösungen für bestimmte Probleme ausgetauscht werden, sodass nicht jeder das Rad für sich neu erfinden müsse.

Energie-Controlling zeigt die Verbräuche

Bereits die Auswertung der Verbrauchszahlen könne hilfreich sein: So habe sich etwa herausgestellt, dass Turnhallen 60 bis 70 Prozent der Heizkosten einer Schule verursachten – und nicht etwa die Klassenräume. Durch eine geschickte Belegungsplanung ließen sich die Zeiten, an denen die Hallen geheizt werden sollen, minimieren. Das RUZ habe das REM-Konzept auch einmal in Wildeshausen der Politik vorgestellt, so Brinkmann weiter. Doch habe dort kein Interesse an einer Teilnahme bestanden. Seit diesem Jahr ist ein derartiges Energie-Controlling für alle Kommunen landesweit verpflichtend. Über die Internetseite www.remkommunal.de lassen sich die genauen Daten der einzelnen Einrichtungen der vergangenen Jahre einsehen, etwa die der Hunteschule in der Kreisstadt.

Sich mit Verbräuchen, Verbrauchern und Heizgewohnheiten zu beschäftigen, gelte natürlich nicht nur für ein Rathaus oder eine Kita, sondern ebenso für die eigene Wohnung, gibt Brinkmann zu bedenken. Und hier setzt das RUZ ebenfalls an: In Zusammenarbeit mit 60 Schulen und 40 Kitas werden regelmäßig „Energie-Teams“ ausgebildet – die Energiespar-Experten von morgen, sozusagen. Und die wissen teilweise bereits erfreulich viel, berichtet die pädagogische RUZ-Mitarbeiterin Carina Laudemann aus ihrer Erfahrung. Die Inhalte der Kurse werden für die Kinder altersgerecht aufbereitet. Für die Kleineren gehört etwa dazu, einen Stromausfall zu spielen, um so zu lernen, was alles Strom verbraucht und wie man sich auch ohne behelfen kann. Bei einer „Energiespar-Rallye“ lernen sie an mehreren Stationen unter anderem, wie ein Thermostat funktioniert (und warum die Heizung nicht schneller warm wird, wenn man sie „voll“ aufdreht) oder was der Treibhauseffekt ist. An einem Stromzähler können sie dann in Echtzeit mitverfolgen, wie viel Energie ein herkömmlicher Föhn im Vergleich zu einer LED-Lampe verbraucht. Die Botschaft für die Kinder laute: „Energiesparen hat auch mit dir zu tun“, fasst es Brinkmann zusammen.