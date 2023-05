Nach schweren Unfällen auf der A1 bei Wildeshausen: Vollsperrung aufgehoben

Von: Dierk Rohdenburg, Fabian Raddatz

Der Sattelzug musste mit einem Kran aufgerichtet werden. © Polizei

Auf der A1 ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Strecke in Fahrtrichtung Osnabrück war bis um 16.15 Uhr gesperrt.

Update von Dienstag, 16. Mai 2023, 16:45 Uhr: Alle Fahrzeuge wurden geborgen, die Fahrbahn ist gereinigt und freigegeben. Die Ableitung an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und damit die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück wurde um 16:15 Uhr aufgehoben.

Update von Dienstag, 16. Mai 2023, 12:30 Uhr: Am Ende des Staus auf der A1 hat sich ein weiterer schwerer Unfall ereignet. Der Verkehr in Richtung Osnabrück muss nun bereits an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord abgeleitet werden. Die Polizei empfiehlt, die Autobahn bereits im Dreieck Stuhr zu verlassen und über die A28 zum Ahlhorner Dreieck zu fahren. Wie die Beamten berichten, ist ein 62-Jähriger aus dem Münsterland am Ende des Staus zwischen der Tank- und Rastanlage Wildeshausen und der Anschlussstelle Wildeshausen-West auf einen Laster aufgefahren.

Der 40-jährige Lasterfahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen. Für ihn wurde ein Rettungswagen angefordert. Da aus der Sattelzugmaschine Diesel austrat, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen mit 26 Einsatzkräften alarmiert. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von 60.000 Euro, die eine Weiterfahrt verhinderten. Wegen des weiteren Unfalls wird die Sperrung der Autobahn bis in den Abend andauern.

Sperrung auf der A1 schon in der Nacht: Schwerer Lkw-Unfall zwischen Wildeshausen-West und Ahlhorn

Bereits um 0:15 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlhorn zu einem schweren Lkw-Unfall auf die A1 zwischen Wildeshausen-West und Ahlhorn in Fahrtrichtung Osnabrück alarmiert. Ein Lastwagen war in der Nacht von Montag auf Dienstag zuerst links und dann rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann umgekippt, wie die Polizei mitteilte.

War es Wildwechsel? Der Fahrer gab an, einem Reh ausgewichen zu sein. Er stürzte mit seinem Lkw um. © Nord-West-Media TV

Beim Eintreffen der Kräfte ist der Fahrer zwar nicht eingeklemmt, wie zunächst befürchtet, kommt aber nicht alleine aus seinem Führerhaus. Ohne den Einsatz von schwerem Gerät können die Einsatzkräfte den Fahrer schließlich über die Dachluke aus seinem Lkw befreien. Der 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, laut Polizei wurde er schwer verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Schwerer Lkw-Unfall auf A1 bei Wildeshausen: Ausgeläst durch Wildwechsel?

Der Lkw-Fahrer gab vor Ort an, dass er einem Reh auf der Fahrbahn ausgewichen sei und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Der Lkw kam nach rechts auf den Grünstreifen, fuhr die Böschung hoch und kippte dann auf die Fahrerseite. Bei dem Unfall riss auch der Tank auf und große Mengen Betriebsstoffe liefen aus. Zudem hatte der Lkw sechs Tonnen Sojakonzentrat geladen, welches sich in Folge auf der Fahrbahn verteilte.

Für die Rettungsarbeiten wurde die zweispurige Autobahn noch in der Nacht halbseitig gesperrt. Am frühen Morgen wurde die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück voll gesperrt, die Maßnahme soll laut Angaben der Polizei um 11 Uhr bis in die Nachmittagsstunden andauern, weil der Sattelzug mit einem Kran aufgerichtet werden muss. „Die Bergung gestaltete sich schwierig“, heißt es von den Ordnungshütern. Der Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.