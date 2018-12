Schwerer Unfall in Kirchhatten - 36-jähriger in Auto eingeklemmt

Vater und Sohn verletzt

Das Auto hat einen Totalschaden.

Kirchhatten - Bei einem schweren Unfall ist am frühen Sonntagabend in Kirchhatten (Kreis Oldenburg) ein 36-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, meldet die Polizei.