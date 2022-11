Schwerer Unfall auf der A29: Audi kracht in Hyundai – drei Verletzte

Von: Bona Hyun

Einsatz für die Polizei nach einem Verkehrsunfall auf der A29 Oldenburg-Ost: Ein Hyundai kam auf der Überholspur ins Schleudern und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Ein Audi rammte frontal in den Wagen. (Symbolbild) © IMAGO/Horst Galuschka

Ein Fahrer kam auf der A29 in Höhe Oldenburg-Ost ins Schleudern. Ein Audi-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte frontal in den Wagen.

Oldenburg – Bei einem Verkehrsunfall auf der A29 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlusstelle Sandkurg wurden am Samstagabend, 5. November 2022, drei Personen verletzt. Dort war gegen 20:25 Uhr ein Hyundai-Fahrerauf auf der Überholspur ins Schleudern gekommen. Darurch stieß er mit seinem Wagen in eine Leitplanke und blieb anschließend mitten auf der Überholspur stehen. Der Anfang vom Unglück.

Auf der A29 Oldenburg: Hyundai bleibt auf Überholstreifen stehen – Audi brettert frontal in Wagen

Denn: Nachdem der 25 Jahre alte Hyundai-Fahrer beim Wechsel auf den Überholfahrstreifen der A29 ins Schleudern geraten, in die Mittelleitplanke gekracht und quer auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand kam, konnte der nachfolgende Pkw eines 20 Jahre alten Audi-Fahrers nicht mehr ausweichen und stieß frontal in die Fahrerseite des Hyundai. Durch den Unfall wurde die Mittelschutzplanke stark verschoben, zudem befanden sich und Trümmerteile auf beiden Richtungsfahrbahnen. Durch die Trümmerteile wurde zudemn noch das Fahrzeug einer 50 Jahre alten Dacia-Fahrerin aus dem Landkreis Cloppenburg beschädigt.

Verkehrsunfall auf der A 29 Kreuz Oldenburg-Ost: Zwei Personen leicht, eine schwer verletzt

Der 25 Jahre alte Hyundai-Fahrer zog sich bei dem Unfall auf der A29 schwere Verletzungen zu. Der 20 Jahre alte Audi-Fahrer und sein ebenfalls 20 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn A29 in Fahrtrichtung Oldenburg durch die Autobahnmeisterei Oldenburg bis 23:30 Uhr voll gesperrt. Der Überholfahrstreifen auf der Fahrbahn in Richtung Osnabrück musste in Höhe der Unfallstelle ebenfalls gesperrt werden. Wegen des zu dieser Zeit geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen weiteren Behinderungen.