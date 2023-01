Schützenbund Wildeshauser Geest: Die Weichen für die Zukunft sind gestellt

Vorstand des Schützenbundes Wildeshauser Geest: Marc Jäschke, Karin Behrens, Danny Stötzer, Jürgen Hasselberg, Antje Kassner und Olaf Steinemann (v.l.). © wz

Großenkneten – In einem Jahr soll der Wechsel an der Spitze des Schützenbundes Wildeshauser Geest vollzogen werden. Das erklärte der Präsident Jürgen Hasselberg beim Punkt Wahlen des kompletten Vorstandes in den Räumen der Schießanlage Großenkneten während der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend. Die Weichen dafür sind gestellt: Mit Danny Stötzer vom Schützenverein Brettorf präsentierte Hasselberg seinen Nachfolger in spe. „Danny hat sich bereit erklärt, sich zunächst für ein Jahr als Vize-Präsident in das Amt einzuarbeiten.“ Bis 2024 wäre er bereit, den Schützenbund zu leiten, so Hasselberg: „Deshalb werde ich mich heute noch für ein weiteres Jahr als Bundespräsident zur Verfügung stellten. Dann ist aber auch Schluss. Vor 25 Jahren habe ich dieses Amt angenommen und geführt. Das habe ich bis heute gerne getan und werde es auch noch das eine Jahr lang machen. Danach ist die jüngere Generation an der Reihe.“ Mit einstimmigem Votum folgten die Vertreter der 13 angeschlossenen Vereine im Schützenbund, soweit sie auch anwesend waren, der Wahl den Vize-Präsidenten.

In seinem Statement wies Stötzer auf seine Freude über die einstimmige Wahl hin. Er brauche dieses eine Jahr noch einmal für die Familie, aber auch um sich einzuarbeiten. Der 37-Jährige wohnt mit seiner Familie seit 2018 in Brettorf. 2021 trat er in den Schützenverein Brettorf ein und übernahm dort 2022 den Posten des Fahnenträgers. Im Verein fühle er sich wohl, denn er habe gerne Kontakt zu anderen Menschen. „Dass ich diese nun als Vize-Präsident gleich in mehreren Vereinen vertiefen kann, finde ich spannend.“ Schon am Sonntag, 5. Februar, wird er mit Hasselberg die Schießsportkameradschaft Harpstedt besuchen und sich dort vorstellen.

Geehrte Kreismeister: Entsprechend ihrer Altersklasse und Disziplin wurden als Kreismeister Christian Hubert, Ina Debbeler, Ulrich von Otte, Gerold Meyer-Nicolaus, Alfons Mutke, Erika Albrecht und Karl-Heinz Hoppe (v.l.) geehrt. © WZ

Die Verjüngungskur im Vorstand des Schützenbundes war damit aber noch nicht beendet. Der kommissarische Schießmeister und Sportleiter Olaf Steinemann (SV Altona), unterstützt wurde er in seinem Amt ebenfalls kommissarisch durch den Jugendleiter und Vereinskameraden Andreas Reige, hat auch einen Nachfolger: Marc Jäschke (SV Lüerte-Holzhausen) erklärte sich bereit, diesen Posten zu übernehmen.

Aber nicht im Sinne von einem „Weiter so“, sondern unter Einbezug aller Mitgliedsvereine beim Ausrichten der Schießwettbewerbe des Schützenbundes. „So etwas kann nicht nur von zwei Vorstandsmitgliedern geleistet werden. Und dann noch kommissarisch. Ich verspreche, dass ich da auch hartnäckig sein werden. Notfalls gibt es keine Schießwettbewerbe mehr“, zeigte er klare Kante. „Wer mich hier heute wählt, sollte das wissen.“

Großenkneten richtet Bundesfest aus

Für Jugendleiter Andreas Reige, stellte sich Antje Kassner (SV Lüerte-Holzhausen) zur Wahl und erhielt das Vertrauen einstimmig, ebenso wie alle weiteren Kandidaten. Als Schriftführerin erhielt Karin Behrens vom SV Großenkneten das Vertrauen. Sie war bisher als stellvertretende Schriftführerin von Schriftführer Ulf Syberberg (SV Dötlingen) im Amt gewesen. Kassenwart bleibt weiter Frank Reige vom SV Ahlhorn. Für den Posten der Damenleiterin konnte niemand gefunden werden. Es soll aber zeitnah eine intensive Suche in den Vereinsreihen erfolgen. Zuvor hatte Hasselberg mitgeteilt, dass der Schützenverein Großenkneten im 101. Jahr seit Bestehen das 40. Bundesschützenfest ausrichten werde. Jäschke nahm zudem die Ehrungen in den Kreismeisterschaften vor.

Außerdem berichtete Hasselberg von einer geplanten Beitragserhöhung für den Oldenburger Schützenbund (OSB). Der Schützenbund favorisiert den dritten Vorschlag: 50 Cent mehr pro Kopf. Auch der OSB habe seine Sorgen: „19 928 Mitglieder zählt der OSB. Wir waren mal bei 24 500.“ In diesem Zusammenhang forderte er die Mitgliedsvereine auf, diesem Trend entgegenzutreten und sogenannte Kompanien von auslaufenden Schützenvereinen zu integrieren und auch neue Interessengruppen (Dart, E-Sport, Blasrohr) anzusprechen. „Außerdem werden wir den digitalen Bereich auffrischen.“ Eine Internetseite mit Werbemöglichkeiten folge dem Trend, weg von Druckmedien zum Internet. Hasselberg: „Für die Digitalisierung des Schützenbundes hat die VR-Bank jüngst einen Betrag von 1 000 Euro zur Verfügung gestellt.“