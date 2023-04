Schockierende Erkenntnisse zum Mordversuch mit Auto in Delmenhorst: Täter beide in Haft

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Das Tatfahrzeug wurde eingehend untersucht. © Nonstop-News

Delmenhorst – Der gemeldete Verkehrsunfall am Donnerstag in Delmenhorst wird nun als Mordversuch behandelt. Die beiden Verdächtigen sind in Haft. Der Tatverlauf ist schockierend.

Wie bereits berichtet, hatten Zeugen gegen 15.08 Uhr den Notruf gewählt und einen Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst geschildert, bei dem eine Person schwer verletzt wurde und ein Autofahrer geflohen war. Die Polizeibeamten trafen in Höhe des Finanzamtes auf Ersthelfer und einen schwer verletzten 29-Jährigen aus Delmenhorst. Augenzeugen berichteten, dass sich der 29-Jährige auf dem Gehweg befand und offenbar bewusst von einem Auto angefahren wurde. Anschließend seien zwei Männer aus dem Auto ausgestiegen und hätten ihr Opfer weiter traktiert. Davon wurden sie allerdings von Passanten abgehalten, die den Verletzten aus dem Gefahrenbereich zogen. Sie verhinderten so auch, dass die Männer, nachdem sie den Wagen wieder bestiegen hatten, das Opfer überfahren konnten.

Die Tatverdächtigen flüchteten mit einem BMW stadtauswärts. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

E-Sooter-Fahrer wurde kurz zuvor schon einmal attackiert

Nahezu zeitgleich meldete sich ein Anwohner aus dem Hasporter Damm, der einen Knall gehört und vor seinem Wohnhaus einen beschädigten E-Scooter entdeckt hatte. Daneben lag ein Schuh, der später dem Opfer zugeordnet werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass der 29-Jährige hier zum ersten Mal angefahren wurde und anschließend zu Fuß in Richtung Finanzamt floh.

Kurze Zeit später, gegen 15.15 Uhr, stoppten Beamte, die in die Fahndung eingebunden waren, den flüchtigen BMW an der Berliner Straße. Die beiden Männer aus Delmenhorst, 26 und 34 Jahre alt, wurden aufgrund des geschilderten Tathergangs und des damit verbundenen Verdachts der vorsätzlichen Begehung vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen. Der Führerschein des 34-jährigen Fahrers und der Wagen wurden beschlagnahmt. Die Männer wurden am Freitag, 28. April, einem Richter vorgeführt. Er erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehle gegen beide Männer.

Bekannt ist laut Polizeibericht, dass die Männer sich kennen. Die Ermittlungen der Polizei zur Tat und den Hintergründen dauern an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.