Großbrand in Sandkrug: Nachbarn müssen Häuser verlassen

Bei einem Großbrand in der Gemeinde Hatten wurden am Dienstagabend zwei Lagerhallen zerstört. Fünf Feuerwehren aus dem Umkreis waren im Einsatz. Die Polizeiermittlungen dauern an.

Sandkrug - Zu einem Großbrand in einer Lagerhalle auf dem Gelände eines Reifen- und Autozentrums ist es am Dienstag um kurz nach 18 Uhr gekommen. Das Gebäude befindet sich an der Hermann-Ehlers-Straße in der Gemeinde Hatten, Ortsteil Sandkrug.

Die betroffene Lagerhalle ist Teil eines aus mehreren Hallen bestehenden Gebäudekomplexes. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf eine zweite Lagerhalle über. Der Inhalt der Lagerhallen wurde komplett zerstört, und auch die Gebäudesubstanz erlitt einen erheblichen Schaden. Die Lagerhallen sind nach Polizeiangaben nicht mehr nutzbar.

Lagerhallen-Brand: Sichteinschränkungen auf der A29

Die genaue Schadenshöhe kann nicht genannt werden, dürfte nach einer ersten Einschätzung aber im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Personen sind sowohl durch den Brand als auch die entstandene Rauchentwicklung nicht verletzt worden.

Aufgrund der Rauchentwicklung erfolgte neben einer Verkehrsrundfunkdurchsage auch eine kurzzeitige Evakuierung von umliegenden Wohn- und Firmengebäuden. Auf der nahen Autobahn 29 kam es zu geringen Sichteinschränkungen.

Sandkrug: Fünf Feuerwehren vor Ort

Der Brandort ist durch die Polizei beschlagnahmt worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Für die Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sandkrug, Wardenburg, Kirchhatten und Sandhatten sowie die Berufsfeuerwehr aus Oldenburg vor Ort.

Später am Abend kam es im Landkreis Oldenburg nochmals zu einem Brand. Ein Einfamilienhaus in Ahlhorn stand in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer erst nach mehreren Stunden löschen.