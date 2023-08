Riesen-Andrang auf dem Stoppelmarkt in Vechta: Polizei mit Verlauf zufrieden

Von: Dierk Rohdenburg

Auf dem Stoppelmarkt war am Wochenende richtig was los. © dpa

Vechta – Der Stoppelmarkt in Vechta zieht nach der Eröffnung am Donnerstagabend durch Lilo Wanders die Besuchermassen an – sicherlich auch, weil das Wetter für einen Jahrmarktsbesuch geeignet ist.

Bereits für den Freitag sprach die Polizei von einem Besucherzulauf von rund 80.000 Menschen, die ausgelassen feierten und über den Markt schlenderten.

„Im Verlauf des Tages und der Nacht kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Verhältnis zur Besucherzahl zu einer eher geringen Zahl von Straftaten, sodass von einem weitestgehend friedlichen Verlauf gesprochen werden kann“, heißt es von den Ordnungshütern. So seien am Freitag lediglich fünf Körperverletzungsdelikte, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Fälle von sexueller Belästigung polizeilich bekannt geworden. In einem Fall seien Polizeibeamte angegriffen worden.

Möglicherweise K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt

Am Samstag gab es wie üblich einen großen überregionalen Besucherandrang auf dem Markt. „Dies zeichnete sich auch über den gesamten Tag entsprechend ab“, heißt es von der Polizei. Insgesamt hätten die Beamten zwar mehr Anzeigen aufnehmen und einschreiten müssenn, als an den Vortagen. Auch hier blieb es aber bei einer eher geringen Anzahl an bekannt gewordenen Straftaten. So kam es am späten Abend und in den frühen Morgenstunden zu einigen zum Teil wechselseitigen Körperverletzungen. Darüber hinaus wurden drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Diebstahlstaten und drei Fälle von Inverkehrbringen von Falschgeld polizeilich bekannt. In einem Fall der gefährlichen Körperverletzung besteht der Verdacht, dass einem 18-jährigen Visbeker eine unbekannte Substanz in sein Getränk beigemischt worden sein könnte. Zur weiteren Aufklärung wurde dem Opfer eine Blutprobe entnommen. . Ab 4 Uhr verließen die Besucher nach und nach das Stoppelmarktgelände. Um 6.30 Uhr konnnten am Sonntag die Zelte und die Fahrgeschäfte geschlossen werden.