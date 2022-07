Tat nachgestellt: Richter erprobt Macheten-Hieb an Schweinepfote und Melone

Von: Dierk Rohdenburg

Drei Jahre ins Gefängnis muss ein Delmenhorster nach einer brutalen Tat mit einer Machete. © dpa

Delmenhorst/Oldenburg – So etwas gibt es eher selten: Ein Richter am Delmenhorster Amtsgericht hat Ende 2020 während eines Prozesses um eine gefährliche Körperverletzung das brutale Tatgeschehen mit einer Schweinepfote und einer Melone nachgestellt.

Das wurde am Montag vor dem Oldenburger Landgericht bekannt. Nach dem Experiment mit Schweinepfote und Melone hatte in Delmenhorst die Schuld des Angeklagten aus Delmenhorst festgestanden. Der 53-Jährige hatte einem Bekannten einen sogenannten Zombiekiller (Machete) auf den Kopf geschlagen und war dafür zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dieses Urteil ist am Montag vor dem Oldenburger Landgericht nun rechtskräftig geworden.

Der Angeklagte hatte am Tattag zusammen mit einem Bekannten massiv Alkohol getrunken und dann dem Bekannten das Haumesser über den Schädel gezogen. Der Schlag mit der Machete hinterließ bei dem Opfer eine Platz- und eine Schnittwunde. Im ersten Verfahren vor dem Delmenhorster Amtsgericht hatte der Angeklagte eine absichtliche Tat bestritten. Er will die Machete nur in der Hand gehalten haben. Der Bekannte habe gesessen. Als er dann aufgestanden sei, sei er rein zufällig mit dem Kopf gegen die Klinge geraten, so der Angeklagte in der Amtsgerichtsverhandlung.

Richter war skeptisch

Doch das Gericht hatte sich skeptisch gezeigt. Der Fall musste aufgeklärt werden. Und so kam der Vorsitzende Richter damals auf die legendäre Idee, das Tatgeschehen mit einer Schweinepfote und einer Melone nachzustellen. Im Verfahren hielt ein Schöffe die Machete. Der Richter schlug dann von unten die Schweinepfote gegen die Klinge. Nichts passierte – keine Verletzung der Pfote. Dann wurde die Pfote auf ein Holzbrett gelegt. Jetzt schlug der Richter die Machete von oben auf die Schweinepfote – zunächst leicht, dann immer stärker und kräftiger.

Erst bei den kräftigen Hieben trug die Schweinepfote Verletzungen davon – ähnlich wie bei dem Bekannten des Angeklagten. Das Resultat: Der Beschuldigte hat von oben auf den Kopf des Bekannten geschlagen und zwar vorsätzlich. Das bewiesen auch Schläge mit dem „Zombiekiller“ auf eine Melone. Die Frucht war im Sitzungssaal zermatscht worden. Die Experimente bewiesen dann die Schuld des Angeklagten.

Gegen das Amtsgerichtsurteil hatten dann aber sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Berufung eingelegt. Am Montag sollten die Berufungen verhandelt werden. Doch dazu kam es nicht mehr. Gleich zu Beginn des Verfahrens zogen die Anklagebehörde und der Rechtsbeistand ihre jeweilige Berufung wieder zurück. Damit ist das Amtsgerichtsurteil rechtskräftig.

Eine Schweinepfote und eine Melone wären dort allerdings nicht wieder zum Einsatz gekommen. Stattdessen hatte die Kammer einen Gerichtsmediziner als Sachverständigen für Kopfverletzungen geladen. Der Gutachter musste damit nicht mehr gehört werden.