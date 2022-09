Reh wird in Windschutzscheibe geschleudert: 50-Jährige schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz: In Hatten wurde eine Frau schwer verletzt. © dpa

Landkreis – Bei der Kollision mit einem Reh wurde am Dienstag gegen 8.20 Uhr eine Autofahrerin schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtete, befuhr eine 46-jährige Fahrerin aus Oldenburg mit ihrem Seat die Bümmersteder Straße in Richtung Sandkrug, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte.

Durch den Zusammenprall wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn in die Windschutzscheibe eines Mercedes, der von einer 50-Jährigen aus der Gemeinde Hatten gelenkt wurde, geschleudert.

Die schweren Verletzungen der 50-Jährigen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Das Reh verendete vor Ort. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Polizeimeldung:

Das war ein schlechter Start für eine Fahranfängerin und hatte wohl nichts mit dem zu tun, was sie in der Fahrschule gelernt hat: Sie flüchtete nach einem Unfall und wurde von der Polizei gesucht.

Am Samstag gegen 3.15 Uhr befuhr die 18-jährige Delmenhorsterin mit einem Auto die Stedinger Landstraße in Deichhausen in Richtung Delmenhorst. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und geriet in den linksseitigen Straßengraben, wo das Fahrzeug gegen eine Brücke prallte.

Die 18-Jährige und ihr 52 Jahre alter Beifahrer aus Delmenhorst konnten das auf der Seite liegende Fahrzeug unverletzt verlassen und flüchten. Die junge Frau wurde jedoch im Verlauf der Fahndung angetroffen. Die Schadenshöhe beträgt 12.000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Unter Drogen auf Auto aufgefahren

Ebenfalls am Samstag, diesmal um 10.25 Uhr, befuhr ein 28 Jahre alter Delmenhorster mit einem Auto die Cramerstraße in Delmenhorst und beabsichtigte, von dieser nach links auf die Bismarckstraße abzubiegen. Aufgrund der roten Ampel an der Kreuzung musste er anhalten. Ein nachfolgender 35 Jahre alter Autofahrer aus Schneeberg (Erzgebirge) fuhr auf den stehenden Wagen des Delmenhorsters auf.

Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt.

Flucht vor der Polizei

Am Samstag gegen 1 Uhr, sollte in Norddöllen (Gemeinde Visbek) ein Kleinkraftrad kontrolliert werden, da der Sozius keinen Helm trug. Der Fahrer versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen, und kam direkt im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte und flüchtete dann zu Fuß vom Unfallort.

Der Sozius konnte leicht verletzt angetroffen werden und musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden.

Am Samstagvormittag stellte sich der jugendliche Fahrer des Kleinkraftrades auf der Wache der Polizei Vechta. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.