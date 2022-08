Raser 61 Stundenkilometer zu schnell auf der A 1: 1.225 Euro Strafe

Von: Dierk Rohdenburg

Deutlich zu schnell auf der Autobahn unterwegs war in der Nacht zu Mittwoch ein norwegischer Autofahrer. © dpa

Landkreis – An diese Fahrt wird sich ein Norweger wohl noch lange ungern erinnern. Weil er deutlich zu schnell unterwegs war, musste er auf der Autobahn 1 1.225 Euro bei der Polizei berappen.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren laut Mitteilung der Polizeipressestelle am Mittwoch kurz nach Mitternacht mit einem speziellen Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs.

In einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 80 Stundenkilometer, fiel ihnen ein BMW auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Auf einer Distanz von mehreren Kilometern führten sie mit ihrem Streifenwagen mehrere Messungen durch und dokumentierten diese mit einer Kamera. Dem 23-jährigen Fahrer konnte schließlich eine gefahrene Geschwindigkeit von 141 Stundenkilometern vorgeworfen werden. Aufgrund der dauerhaften Überschreitung gingen die Beamten von einer vorsätzlichen Begehung aus.

Für das zu erwartende Bußgeld musste der 23-Jährige vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1225 Euro hinterlegen.

Weitere Meldung:

Hoher Sachschaden ist bereits am Montag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 entstanden.

Ein 21-jähriger Bremer befuhr mit einem Audi die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Nachdem er einige Fahrzeuge überholt hatte, scherte er zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten auf den rechten Fahrstreifen ein. Dort fuhr er auf den Sattelzug eines 21-Jährigen aus Vechta auf.

Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der ungefähr 8.000 Euro betrug. Weitere Schäden in Höhe von 3.000 Euro entstanden am Sattelanhänger. Der 21-jährige Fahrer des Sattelzuges klagte zudem über leichte Schmerzen im Oberkörper.