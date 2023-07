Radfahrerin gerät unter Lastwagen und wird lebensgefährlich verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

In Delmenhorst ist eine Radfahrerin unter einen Lastwagen geraten. © Nordwestmedia

An einer Ampelkreuzung in Delmenhorst ereignete sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall.

Gegen 9:30 Uhr wurde eine Radfahrerin auf der Syker Straße von einem abbiegenden Sattelzug erfasst und unter der Zugmaschine eingeklemmt. Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort sollen beide vermutlich Grün an der Ampel gehabt haben.

Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß vom Fahrrad auf die Straße und wurde von der Zugmaschine überrollt und lebensgefährlich eingeklemmt.

Ersthelfer vor Ort konnten nicht viel ausrichten. Die Feuerwehr musste die Vorderachse des LKW mit schwerem hydraulischen Gerät anheben, erst dann kamen die Retter an die lebensgefährlich verletzte Frau. Diese wurde nach der Befreiung umgehend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Kriseninterventionsteams vor Ort

Der völlig geschockte LKW-Fahrer wurde zusammen mit den geschockte Ersthelfern vom Kriseninterventionteam betreut und dann ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat den Unfallort weiträumig abgesperrt und versucht nun die Unfallhergang zu rekonstruieren. Rund um die Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Delmenhorst.

Weitere Polizeimeldung aus Delmenhorst

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im am Montag von 2:20 Uhr bis 2:25 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer Grundschule in der Adelheider Straße in Delmenhorst.

Im Inneren des Gebäudes versuchten sie erfolglos eine Zimmertür aufzuhebeln. Die Täter wurden vermutlich durch den ausgelösten Feueralarm ohne Diebesgut in die Flucht getrieben.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Delmenhorst nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.