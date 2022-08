Protest in Wildeshausen: Warum wird hier nicht gebaut?

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Protest gegen VR Immobilien: Kreszentia Flauger, Ulrich Becker, Thomas Harms und Bodo Bode (v.l.) vor den bereits errichteten Gebäuden auf dem Baufeld für das soziale Wohnen. © dr

Seit Jahren liegt ein Baugebiet für sozialen Wohnungsbau am Lehmkuhlenweg in Wildeshausen brach. Doch nun soll dort wohl bald mit dem Bau gestartet werden.

Wildeshausen - Ungewöhnliche Protestaktion am Rande des Baugebietes „Geest Höfe“ am Lehmkuhlenweg in Wildeshausen: Dort, wo die VR-Immobilien (gehört zur VR Bank) aus Wildeshausen seit mehr als drei Jahren die Möglichkeit haben, zusätzlich zu den bereits gebauten Gebäuden insgesamt 26 Einheiten des sozialen Wohnungsbaus zu errichten, hatten sich am Montagmittag Kreszentia Flauger (Die Linke), Thomas Harms (Arbeiterwohlfahrt, SPD), Ulrich Becker (SPD) und Bodo Bode (Pro Wildeshausen) mit zwei Schildern aufgestellt auf denen sie anprangerten, dass bislang noch kein Bagger vorgefahren ist. Offenbar habe es von der VR Bank noch keine Signale an die Stadt gegeben, wann mit einem Baustart zu rechnen sei, kritisierten sie. „Hier baut VR Immobilien 26 Sozialwohnungen nicht“, hieß es auf dem einen Schild, „Anfangen“ auf dem anderen.

Vorwurf: „Die suchen sich aus, was Geld bringt“

Die Protestierenden monieren, dass der Investor bislang zwar ein Gebäude für einen Pflegedienst sowie Reihenhäuser errichtet hat, mit denen sich Geld verdienen lässt, dass aber die Sozialwohnungen, die weniger Ertrag abwerfen, auf die lange Bank geschoben werden. „Das, was sich lohnt, haben sie realisiert. Die suchen sich aus, was Geld bringt, den Rest lassen sie liegen“, monierte Flauger. „Dabei benötigen wir in Wildeshausen dringend günstigen Wohnraum.“

Harms ergänzte: „Wir brauchen in Wildeshausen jetzt preiswerte Wohnungen und nicht irgendwann Luftschlösser auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür.“

Auch Bode und Becker machten deutlich: „Das muss die VR Immobilien jetzt realisieren. Die gefährden sonst ihren guten Ruf in der Region.“

Das Gelände wurde bereits 2016 angeboten

Die Stadt hatte das Gelände neben dem Friedhof 2016 im Rahmen eines Investorenwettbewerbs angeboten. Bei der Ausschreibung der Baufläche hatte der Rat die Auflage erteilt, dass 70 Prozent der Wohneinheiten Maßstäbe des sozialen Wohnungsbaus erfüllen müssen. Dazu gehört unter anderem eine festgeschriebene Monatsmiete von höchstens 5,80 Euro pro Quadratmeter. Diese Bindung gilt für drei Jahre.

Es gab mehrere Bewerber, den Zuschlag erhielt die VR-Immobilien. Geplant war laut Entwurf, zwei identische, dreigeschossige Häuser mit Flachdach im rückwärtigen Bereich des Geländes zu errichten. Im Konzept, für das die VR Bank den Zuschlag für die Fläche von der Stadt erhielt, ist die Rede von Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, die rund 50 beziehungsweise 75 Quadratmeter groß und barrierefrei zu erreichen sein sollen sowie einen Balkon haben.

Weil sich beim sozialen Wohnungsbau nichts tat, hatte Flauger bereits im Februar 2021 kritisch nachgefragt. In einer Anfrage an die Stadtverwaltung wollte sie wissen, ob es eine Frist für die Errichtung gibt. Diese existiert laut Stadt aber nicht. Sollten die Objekte jedoch nicht realisiert werden, sei eine Rückübertragung an die öffentliche Hand denkbar, hieß es.

Das wiederum halten Flauger, Bode, Harms und Becker für problematisch. Schließlich habe man das Gelände für das Gesamtkonzept vorgesehen. Es sei nicht in Ordnung, wenn nun ein Teil wieder zurückgegeben werde.

Es soll noch in diesem Jahr gebaut werden

Muss es wohl auch nicht, denn die VR-Immobilien reagierten am Montagnachmittag mit einer Ankündigung: „Das herausfordernde Zinsumfeld, die Verwerfungen bei Fördergeldern sowie den Zuschüssen und die besonderen Phasen der vergangenen und aktuellen Baukonjunktur haben zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Bauvorhaben geführt“, heißt es in der Mitteilung. Die endgültige Entscheidung, den Bau von Mehrfamilienhäusern im sozialen Wohnungsbau voranzutreiben, sei von den Gremien der VR Bank trotz dieser besonderen Herausforderungen in der ersten Jahreshälfte freigegeben worden und solle zeitnah umgesetzt werden. „Wir gehen von einem Baubeginn auf den Geest Höfen noch in diesem Jahr aus“, teilte Sprecher Carsten Westdörp mit.