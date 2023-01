Preußische Prinzessin schenkte im Blockhaus Kaffee aus

+ © Schloß Wernigerode GmbH, Foto: Georg Schmidt Aufnahme aus dem Jahr 1956: Prinzessin Marie Cecilie Kyra Victoria von Preußen (geboren 1942). © Schloß Wernigerode GmbH, Foto: Georg Schmidt

Urenkelin des Kaisers weilt im Blockhaus Ahlhorn / Erinnerung an eine amüsante Begegnung

Ahlhorn – Das Blockhaus in Ahlhorn hat seit seiner Gründung nach dem Krieg insbesondere junge Menschen angezogen und beherbergt. Eine davon war Prinzessin Marie Cecilie Kyra Victoria von Preußen, Urenkelin Kaiser Wilhelms II und nach ihrer Hochzeit mit Friedrich August von Oldenburg am 3. Dezember 1965, Herzogin von Oldenburg. Der Heimatforscher Dirk Faß aus Sage-Haast ist bei der Durchsicht seines Archivs auf einen Beitrag des ehemaligen Blockhausleiters Rolf von der Dovenmühle in den „Blockhausbriefen“ 29/1985 gestoßen. Darin berichtet dieser von einer amüsanten Begegnung mit der Prinzessin, die wohl im Sommer 1960 stattgefunden hat.

Von der Dovenmühle schreibt: „Ich sitze im Büro. Eine Schülerin tritt herein und fragt, ob der Postbote da gewesen sei. Er war noch nicht da. Wenig später kommt sie wieder, als der Postbote die Post abgegeben hatte. Ich fragte sie: ,Wie heißen Sie denn?‘ Sie sagte leise: ,Cecilie von Preußen.‘ Zweifelt sie, ob ich etwas mit dem Namen anfangen kann? Ich antwortete spontan: ,Sie sind aber voller geworden.‘ Überrascht schaute sie mich an und ich sagte: ,Einen Augenblick, ich bringe Ihnen den Beweis.‘“

+ Über Stock und Stein: Gäste auf dem damals noch beschwerlichen Weg zum Blockhaus. Repros: Faß(2) © Repro: Faß

Und weiter: „Ich greife in die obere Schublade im Schreibtisch und reiche ihr ein Foto: der Chef des Hauses Hohenzollern, Prinz Louis Ferdinand mit seiner Frau und den Kindern. Sie hatten sich dem Fotografen so aufgestellt, wie Kaiser Wilhelm II, der Großvater des Prinzen, in der Mitte der Kaiser und die Kaiserin, links und rechts die Prinzen und Prinzessinnen. Sie standen auf den Stufen des Domes nach dem Gottesdienst in Berlin. ,Woher haben Sie das Bild?‘ – „Drehen Sie es um, ihr Vater hat es mir mit einem Gruß geschickt.‘ – ,Welchen Anlass hatte er dazu?‘ – „Der Intendant der Vagantenbühne war mit Schauspielern im Blockhaus. Er besuchte mich in der Wohnung und wir stritten uns lange über Politik. Als wir uns darauf über das Haus Hohenzollern unterhielten, waren wir einer Meinung. Schließlich sagte er: ,Ich bin ein Freund von Louis Ferdinand und käme gern einmal mit ihm ins Blockhaus.‘ Dazu kam es nicht, aber ihr Vater schickte mir dieses Bild. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Nun sagen Sie mir, sind Sie dicker geworden oder nicht?‘

Sie lächelte und verließ mit dem erwarteten Brief das Büro. Einige Tage später stand ich am Anleger am Helenensee und wartete auf einen Reisebus mit Kaffeegästen, der sich von der anderen Seite des Sees dem Blockhaus näherte. Cecilie, die auch den Bus kommen sah, fragte mich, wer mit dem Bus käme, da ja im Haus keine Betten mehr frei waren. Ich antwortete: ,Ein Pastor aus Oldenburg kommt mit älteren Damen zum Kaffeetrinken.‘ Cecilie von Preußen fragte mich, wer denn den ankommenden Gästen den Kaffee servieren würde. ,Natürlich unsere Mitarbeiterinnen‘, entgegnete ich. Cecilie von Preußen ließ sich nicht davon abhalten, dies mit zwei Freundinnen zu tun. Dankbar für dieses Angebot sagte ich: ,Na, dann halten Sie sich bereit!‘

+ Blockhaus-Chef Rolf von der Dovenmühle (1956). © Repro: Faß

„Von mir erwarteten die Kaffeegäste, dass ich zunächst etwas über das Blockhaus und über die Fischteiche erzähle. Als ich damit zu Ende kam, konnte ich es mir nicht verkneifen, den Damen zu erzählen, dass die drei Schülerinnen des Bremer Kippenberg-Gymnasiums ihnen den Kaffee ausschenken werden. Eine der Schülerinnen sei die Prinzessin Cecilie von Preußen. Ich hielt es nicht für möglich, wie die Damen darauf reagierten. Sie kramten aus ihren Handtaschen Kamm und Spiegel, um sich für die Prinzessin fein zu machen. ,Welche von den drei Schülerinnen ist denn die Prinzessin?‘, fragte man mich. ,Sie trägt gelbe Stiefel!‘, gab ich zur Antwort. Das war für die Damen ein großes Erlebnis. Ich freute mich über die Verbundenheit mit dem Hause Hohenzollern.“