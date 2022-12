Porschefahrer flüchtet vor der Polizei und gefährdet andere Autofahrer

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Delmenhorst – Ein Porschefahrer hat sich am Sonnabend, 3. Dezember, gegen 16 Uhr mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle durch die Polizei entzogen.

Der weiße Porsche 911 Carrera S war der Polizei in Delmenhorst im Einmündungsbereich Nordenhamer Straße/Lemwerderstraße aufgefallen. Bevor ein Aufschließen auf den Sportwagen möglich war, beschleunigte dieser deutlich seine Fahrgeschwindigkeit, bog auf die Friesenstraße ab, die er dann mit geschätzten 150 Stundenkilometern befuhr.

Da zu diesem Zeitpunkt von einem anliegenden Grundstück silbergraues Auto rückwärts auf die Straße setzte, musste der Porsche eine Gefahrenbremsung vornehmen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Sportwagen beschleunige danach wieder extrem und überholte trotz Gegenverkehrs andere Verkehrsteilnehmer. Schließlich geriet er aus dem Blick der Streifenwagenbesatzung. Im Rahmen der Fahndung wurde der Porsche, dessen Halter in Hanau wohnt, nicht mehr angetroffen. Zeugen des Vorfalls, aber auch bislang polizeilich noch nicht erfasste gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fahrer des silbergrauen Autos, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter Telefon 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

Zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Zwei jeweils verkehrsuntüchtige Autofahrer wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen am Sonntag, 4. Dezember, im Stadtgebiet von Delmenhorst festgestellt. Im ersten Fall wurde ein 26-Jähriger sowie der von ihm geführte Wagen gegen 0:15 Uhr an der Cramerstraße kontrolliert. Der Beschuldigte wies erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf und war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Bei ihm wurden im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 21-jähriger Delmenhorster, der gegen 2 Uhr mit seinem Auto auf dem Klosterdamm in eine Verkehrskontrolle geriet. Hier erfolgte ebenfalls eine Blutentnahme, um für das Ordnungswidrigkeitenverfahren den zweifelsfreien Nachweis zu erbringen.