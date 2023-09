Polizisten geschlagen und blutige Keilerei vor einer Kneipe

Ein 30-jähriger Delmenhorster hat in betrunkenem Zustand einen Polizisten geschlagen. An anderer Stelle in Delmenhorst wurde ein Mann blutig geschlagen.

Am Freitag randalierte gegen 17 Uhr ein 30-jähriger Delmenhorster an der Straße Am Stadtbad. Er provozierte Passanten und schlug auf Gegenstände ein, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Während der anschließenden Kontrolle verweigerte der alkoholisierte Randalierer seine Personalienangabe und schlug unvermittelt auf einen Polizeibeamten ein. Der Beschuldigte wurde daraufhin dem Polizeigewahrsam zugeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schlägerei vor einem Lokal

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 2:25 Uhr vor eine Lokalit an der Wittekindstraße in Delmenhorst zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlugen drei bislang unbekannte Täter mehrfach auf einen 37-jährigen Delmenhorster ein. Dieser erlitt mehrere stark blutende, oberflächliche Verletzungen und musste letztendlich durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Die Täter flüchteten bevor die Polizei eintraf.

Kennzeichendiebstahl in Delmenhorst

In der Zeit von Donnerstag 19:20 Uhr bis Freitag 7:50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter an der Lucas-Cranach-Straße in Delmenhorst ein Kennzeichenpaar von einem grauen Renault Twingo entwendet. Hinweise zur Tat werden auf der Wache der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.