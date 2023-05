Polizei nimmt drei Drogendealer fest

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Die Polizei hat am Dienstag in Delmenhorst drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen und 28.000 Euro Vermögen eingefroren, damit darüber nicht mehr verfügt werden kann.

Wie die Polizei berichtet, wurde bereits seit Februar ein Verfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen zehn in Delmenhorst wohnende Personen geführt. Sie sollen Betäubungsmittel in Delmenhorster Gaststätten vertrieben haben.

Im März wurden bei einer Kontrolle zwei Kilogramm Kokain und ein Kilogramm Amphetamin beschlagnahmt, die einzelnen Beschuldigten aus der Tätergruppe zugeordnet werden konnten. Anschließende Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Gruppe mit mindestens weiteren 350 Gramm Kokain und einer nicht geringen Menge Marihuana gehandelt haben könnte.

Am Dienstag durchsuchten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion insgesamt 16 Objekte in Delmenhorst. Dabei beschlagnahmten sie umfangreiches Beweismaterial. Drei Männer im Alter von 23 bis 42 Jahren wurden aufgrund von bestehenden Haftbefehlen festgenommen.