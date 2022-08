Polizei fragt: Wer zündelt da in Delmenhorst?

Von: Dierk Rohdenburg

Zündelt da jemand in Delmenhorst? Die Polizei sucht nach Zeugen. © dpa

Delmenhorst – Wer ist so verrückt und zündelt bei dieser Hitze? Die Polizei in Delmenhorst sucht den Verursacher von zwei Flächenbränden in Adelheide.

Anwohner meldeten am Mittwoch gegen 14.20 Uhr, dass der Grünstreifen neben der Boelckestraße brennen würde. Die Flammen breiteten sich auf einer Länge von 35 Metern und ungefähr fünf Metern Breite aus, konnten von der Feuerwehr aber schnell gelöscht werden.

Wenig später erhielt die Polizei Kenntnis von einer weiteren kleinen Brandstelle an der Ortholzer Straße, die sich nur wenige Meter vom ersten Brandort befindet. In der Nähe dieser Brandstelle sahen Zeugen vor dem Ausbruch des Feuers einen silbernen VW Golf. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Weitere Meldungen:

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Annenheider Straße in Delmenhorst entstanden. Zur Unfallzeit befuhr eine 51-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem VW die Annenheider Straße in Richtung Hasporter Damm. In Höhe der Wissmannstraße wollte sie nach links auf ein Grundstück fahren und musste dafür abbremsen. Ein ihr folgender Fahrer, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war, reagierte zu spät auf das Abbremsen. Der 42-jährige Bremer fuhr mit seinem Pkw auf den VW der 51-Jährigen auf. Es entstand ein Schaden, der etwa 14.000 Euro betrug. Für beide Autos mussten Abschleppfahrzeuge angefordert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugin fotografiert Unfall

Dank einer Zeugin konnte die Polizei Delmenhorst rasch zwei Männer ermitteln, die am Dienstag in eine Fahrerflucht verwickelt waren. Sie hatte laut Bericht beobachtet, wie gegen 14.20 Uhr ein Transporter auf der Anton-Günther-Straße einen geparkten Kleinwagen gerammt und diesen in ein weiteres Auto geschoben hatte. Die Männer waren ausgestiegen, hatten den Schaden betrachtet, waren dann aber weitergefahren. Die Frau hatte den Vorfall jedoch fotografiert und die Polizei verständigt.