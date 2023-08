Polizei fasst jugendliche Tankstellenräuber: Einer sitzt nun in Haft

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Die Polizei hat zwei junge mutmaßliche Tankstellenräuber aus Delmenhorst festgenommen.

Gegen 7:20 Uhr wurde über den Notruf der Polizei ein Überfall auf eine Tankstelle an der Oldenburger Straße in Delmenhorst gemeldet. Demnach wurde eine Mitarbeiterin der Tankstelle von zwei jungen Männern mit Messern bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Mit der Beute, sie nahmen zusätzlich noch Tabakwaren an sich, verließen die Täter den Tankshop und flohen mit Fahrrädern in Richtung Innenstadt. Beide wurden von der unverletzten Mitarbeiterin der Tankstelle und weiteren Zeuginnen sehr detailliert beschrieben.

Die Polizei nahm die Fahndung auf und stellte gegen 8 Uhr zwei Tatverdächtige am Moorweg und an der Moritz-von-Schwind-Straße. Sie waren im Besitz von Bargeld und der Beute. Die beiden Delmenhorster im Alter von 16 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes eingeleitet worden.

Haftbefehl gegen den einen Täter

Einer der beiden Tatverdächtigen könnte zudem für einen weiteren schweren Raub verantwortlich sein, der sich am Sonntag, 9. Juli, zugetragen hat. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg noch am Dienstag ein Haftbefehl erlassen.

Bei der damaligen Tat hatte der bislang unbekannte Mann gegen 7.15 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle zwischen der Kantstraße und dem Kreuzungsbereich zur Dwoberger/Brauenkamper Straße betreten. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld von einer 19-jährigen Mitarbeiterin. Dieses verstaute er in einer weißen Tasche mitsamt roten Applikationen und flüchtete mit einem silbernen Fahrrad in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung des Täters.