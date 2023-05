Polizei erwischt Einbrecher in Imbisswagen

Wiederholt Vorfälle

Polizei im Einsatz.

Landkreis – Zum wiederholten Male ist am Freitag, 26. Mai, ein Imbisswagen an der Stedinger Straße in Delmenhorst das Ziel von Einbrechern gewesen. Diesmal wurden Täter erwischt.

Gegen 0:45 Uhr verschafften sich zwei Personen gewaltsamen Zutritt zum Verkaufswagen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums steht. Sie wurden allerdings von Polizeibeamten auf frischer Tat gestellt. Die Täter hatten bereits Münzgeld aus einer Kasse an sich genommen. Die beiden Jugendlichen aus Ganderkesee wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend an Erziehungsberechtigte übergeben.

Gegen sie Jugendlichen ist ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet worden. Es besteht der zudem der Verdacht, dass beide mit zuvor entwendeten Fahrrädern nach Delmenhorst gefahren waren. Am Tatort wurden ein schwarzes Damenrad des Herstellers Godewind und ein rot-schwarzes Mountainbike von Stevens sichergestellt.

Betrunkener Autofahrer auf der Autobahn

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch, 24. Mai, die Polizei verständigt, weil vor ihm ein offensichtlich betrunkener Autofahrer unterwegs war.

Der Zeuge befuhr gegen 20:20 Uhr zunächst die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg und stellte bei einem vorausfahrenden Ford unsichere Fahrmanöver fest. An der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost verließ der Fahrer die Autobahn 28. Er setzte die Fahrt zunächst auf der Almsloher Straße und später auf der Elmeloher Straße in Richtung Bookholzberg fort. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei stoppte den Ford auf der Straße „Am Hünengrab“. Der 53-jährige Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee schien stark alkoholisiert zu sein. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war nicht möglich.

Weil der 53-Jährige andere Verkehrsteilnehmer durch sein Fahrverhalten zu Bremsmanövern zwang, wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um weitere Angaben von Zeugen, die das Fahrverhalten auf der B75 und der Autobahn 28 ebenfalls beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegengenommen.