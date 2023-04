Betrüger bedrängen 74-Jährige - diese geht im letzten Moment mit ihrem Ersparten zur Polizei

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Delmenhorst – In Delmenhorst konnte am Mittwoch die Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrages an Betrüger verhindert werden. Die Seniorion entschied sich im letzten Moment dazu, zur Polizei zu gehen.

Eine 74-Jährige aus Delmenhorst erhielt nach Angaben der Polizei bereits ab Dienstag, 11. April, um 17.30 Uhr mehrere Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. In den Telefonaten wurde ihr unter Vorwänden glaubhaft gemacht, dass ihre Wertsachen nicht vor Diebstahl oder Betrug sicher seien. So wurde die Frau schließlich von den Betrügern überzeugt, ihre Ersparnisse von der Bank abzuheben, mit nach Hause zu nehmen und auf weitere Anrufe zu warten.

Diesen Anweisungen kam die Frau am Mittwoch tatsächlich nach.

Mit dem bei der Bank abgehobenen Geld begab sie sich aber glücklicherweise nicht sofort nach Hause, sondern suchte aufgrund von aufkommenden Zweifeln die Polizei in Delmenhorst auf. Hier konnte sie überzeugt werden, dass sie Betrügern aufgesessen war. Eine Übergabe erfolgte deshalb nicht, so die Polizeipressestelle.

Die Polizei bittet darum, gerade ältere Mitmenschen wiederholt und wiederkehrend vor dem perfiden Vorgehen der Betrüger zu warnen:

Seien Sie misstrauisch, beenden Sie das Gespräch. Die echte Polizei ruft nicht mit der Nummer 110 an, fragte nicht nach Wertgegenständen, nimmt keine Wertgegenstände oder Geld in und fordert keine Kautionen. „Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von Polizeibeamten oder Angehörigen, geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen, nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen und zur richtigen Polizei auf. Legen Sie einen Zettel mit der Erreichbarkeit der örtlichen Polizei neben das Telefon und rufen Sie nicht die 110 an. Vertrauen Sie sich den Mitarbeitenden in der Bank an. Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld.