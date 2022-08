Plötzlich kracht eine Staplergabel auf den Kotflügel

Von: Dierk Rohdenburg

Zeugen gesucht für einen Unfall auf der A 28 in Richtung Wildeshausen. © Polizei

Schockmoment für eine 52-jährige Autofahrerin, als ihr ein massives Teil einer Staplergabel auf den die Front ihres Dacia kracht. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt, und die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am Donnerstag gegen 16.56 Uhr zugetragen hat.

Der Unfall ereignete sich auf der A 28 in Richtung Oldenburg an der Anschlussstelle Deichhorst (Ausfahrt Richtung Wildeshausen). Die 52-jährige Dacia-Fahrerin befuhr die Ausfahrt hinter einem Lastwagen, der ebenfalls die Autobahn verließ. Am Heck des Lasters war laut Polizeibericht ein Gabelstapler befestigt. Im Verlauf der Kreisfahrt löste sich jedoch plötzlich ein großes, massives Teil der Staplergabel, landete in der Front des Dacia und verursachte dort erheblichen Sachschaden. Die Frau wurde nicht verletzt, der Wagen war nicht mehr fahrbereit.

Der Lasterfahrer hielt nicht und setzte seine Fahrt vermutlich weiter in Richtung Wildeshausen fort. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder der Lasterfahrer selbst werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden.

Weitere Meldung:

Am Samstag gegen 0.50 Uhr führten Beamte der Polizei Wildeshausen auf dem Westring in der Kreisstadt eine Verkehrskontrolle eines Autos durch. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 22-jährige Fahrer aus Wildeshausen unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Des Weiteren reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC. Zur beweiskräftigen Ahndung des Verstoßes wurde dem Fahrer schließlich eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, so die Polizei abschließend in ihrer Mitteilung.